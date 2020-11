Se la strategia cambia non è (solo) per sport

Wìed’ze per gli sciatori, Nabaji per i nuotatori, Tribord per i velisti, B’twin per i ciclisti, Fouganza per chi si è dato all’ippica e Kalenji per i runners, categoria che ha visto impennarsi drammaticamente il numero degli adepti in occasione del lockdown: tanti marchi (una trentina) sotto un solo brand, quello di Decathlon, colosso mondiale presente in 69 paesi con un fatturato globale di 12,4 miliardi di euro nel 2019 e 93mila dipendenti sparsi in tutto il mondo, con oltre duemila punti vendita sparsi tra Europa, Stati Uniti, Canada, America Latina, Africa e Asia, dei quali il più importante, ultimamente, è diventato quello... sui server. Un’evoluzione che quando, nel 1976, il fondatore di Decathlon Michel Leclercq, insieme a un piccolo team di imprenditori, aprì il primo punto vendita a Englos nel nord della Francia per creare un negozio con “tutti gli sport sotto lo stesso tetto” al miglior rapporto qualità-prezzo, certo non immaginava.

A quasi 45 anni di distanza Decathlon è l’incarnazione del modello misto, che coniuga fisico e digitale. Con un peso dell’online sempre più marcato: «Questo periodo ha rappresentato un acceleratore di nuove tendenze di consumo e ci ha fatto fare un balzo enorme in avanti sull’online», conferma a Economy Fulvio Matteoni (nella foto), amministratore delegato di Decathlon Italia. «Avevamo chiuso il 2019 con una parte di fatturato generato dalle vendite digitali pari al 5,1% e da marzo registriamo un incremento esponenziale di questa forma di vendita. È un trend crescente che segna un cambiamento delle abitudini di acquisto, legate al digitale, che difficilmente saranno abbandonate. Ci aspettiamo una crescita a due cifre per questo e il prossimo anno sul web».

Inutile negarlo: le abitudini di consumo sono cambiate. Un po’ perché il lockdown ci ha disabituati allo shopping, un po’, anche, perché mascherine, sanificazione, misurazione della temperatura, distanziamento e code all’ingresso gli hanno tolto gran parte del suo appeal. Così, ci siamo privati a malincuore - ma non troppo - dell’experience per trasformarci in buyer seriali online. «Stiamo attraversando una crisi sanitaria, economica e sociale straordinaria e non sappiamo esattamente quando finirà», continua Matteoni: «È chiaro che l’impatto sui punti vendita fisici, costretti a lunghe settimane di chiusura, è stato importante. Anche le abitudini di acquisto sono mutate, come gli interessi. Tutto quello che avevamo pianificato per il 2020 è stato profondamente rivisto in una nuova ottica».

Così si è capito chiaramente che lo store fisico, per quanto importante, è solo una delle due gambe su cui si regge l’azienda. Il web diventa sempre più importante. Attenzione, però: non si tratta di una sorta di autocannibalismo: «La nostra organizzazione è sempre di più omnicanale e crediamo che, in prospettiva, i due canali (fisico e online) si integreranno ulteriormente, sfruttando soprattutto la nostra formula ‘Clicca & Ritira’, ovvero ordini online e vai a ritirare i tuoi articoli presso il punto vendita. Un modello che vogliamo sviluppare insieme ai nostri retailers, quelli preferiti dagli italiani, per avere una copertura ancora più capillare».

Proprio la territorialità è l’elemento chiave - insieme all’innovazione continua dei prodotti e alla specializzazione dei marchi - su cui conta Decathlon per proseguire la sua strategia di crescita in Italia: «Abbiamo chiuso il 2019 con un fatturato di 1,6 miliardi di euro, registrando una crescita del 2,1%. Ad oggi abbiamo una rete di 126 negozi, a cui si aggiunge quello di Malta che, pur non essendo nel territorio italiano, è sempre sotto la nostra ‘ala’, 4 depositi logistici e 2 sedi di produzione», sottolinea Fulvio Matteoni.

«Uno dei punti di forza della nostra organizzazione resta la capacità di agire localmente: questo vuol dire prendere delle iniziative a livello territoriale per rispondere in maniera più efficace alle esigenze dei nostri clienti che, evidentemente, non possono essere le stesse a tutte le latitudini. Per la nostra esperienza sul campo, la miglior strategia è sempre quella che nasce dalla squadra più vicina al cliente. In questo modo riusciamo a intercettare positivamente i bisogni del nostro pubblico». Magazzino tendente a zero, oltre 80% della superficie destinata alla vendita, assortimento personalizzato su base geografica in base alle propensioni di acquisto dei clienti della zona: il business model dell’azienda non solo è caratteristico, ma ha anticipato la tendenza ad alleggerire la logistica, con una sorta di “just in time”, una filosofia che prevede di minimizzare gli sprechi e le scorte di magazzino perché, idealmente, si cerca di vendere il bene o servizio solo quando ce n’è realmente bisogno. Anche se, ammette Mattioni, «durante la fase di lockdown abbiamo incontrato qualche difficoltà nel rispondere adeguatamente al volume crescente di ordini. Una situazione che ci ha costretto ad accelerare nello sviluppo della nostra organizzazione delle vendite online e della logistica».

D’altra parte, il Covid ha colto tutti impreparati. Per fronteggiare tempestivamente l’emergenza Covid-19 e tutelare la salute dei propri dipendenti e clienti, Decathlon ha anticipato la chiusura di tutti i punti vendita sul territorio nazionale l’11 marzo: «Abbiamo mantenuto per tutto il periodo di lockdown un contatto costante e continuo con i nostri collaboratori con il duplice scopo di fare squadra e di informare, in modo chiaro e trasparente, sull’evoluzione della situazione e le ripercussioni sulla nostra attività», spiega Mattioni. E, sempre durante il lockdown, Decathlon è balzata agli onori delle cronache per la maschera da snorkeling trasformata in maschera C-PAP ospedaliera per terapia sub-intensiva dalla società di Cristian Fracassi: «A Isinnova abbiamo fornito il materiale tecnico, utilizzato da loro per ideare e sviluppare il brevetto di una valvola che, applicata alle nostre maschere da snorkeling Easybreath, ha permesso di ovviare all’estrema carenza di presidi respiratori ordinari. Ne abbiamo donate 10mila unità alle regioni italiane».

E dopo il lockdown? «Dopo il lockdown è stato molto bello constatare come i nostri clienti siano ritornati ad acquistare nei nostri negozi. C’è stato un vero e proprio boom nella vendita delle biciclette. Per gli italiani, l’attività fisica si è rivelata subito un grande punto di forza per la gestione dello stress, dell’umore e dell’equilibrio, durante il periodo di quarantena», risponde l’a.d. di Decathlon Italia. «Credo che sia arrivato il momento per il nostro Paese di ripartire proprio dallo sport, investendo su politiche lungimiranti che sappiano diffondere e promuovere l’importanza di praticare lo sport come scuola di vita e di educazione alla salute. È fondamentale partire dai giovani per farli avvicinare a un ambiente positivo e sano, insegnandogli a vivere lealmente il confronto competitivo e rafforzando la fiducia in loro stessi. Lo sport, da sempre, svolge un ruolo sociale fondamentale in termini di educazione e formazione: favorisce lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per la crescita equilibrata di ciascun individuo. Tutti valori che, insieme alla lotta alla sedentarietà, potrebbero essere molto utili anche nella vita degli adulti. Purtroppo», aggiunge l’a.d. di Decathlon Italia, «il mercato dello sport nel nostro Paese evidenzia una costante stagnazione nella propensione all’attività fisica da parte della popolazione. Si registrano delle tendenze che spostano le abitudini da uno sport all’altro, ma queste non generano una crescita del numero assoluto dei praticanti».

E la burocrazia non aiuta: proprio Matteoni è stato protagonista di qualche polemica circa le lungaggini delle amministrazioni pubbliche nel concedere i permessi per la costruzione dei negozi. «Permangono difficoltà in alcune regioni, ma il nostro sviluppo è soddisfacente e siamo sempre più considerati come una realtà preziosa per il territorio», dice. E aggiunge: «Certo si potrebbe fare di più, sostenendo maggiormente quei settori che dimostrano di avere migliori capacità di crescita e di sviluppo occupazionale. Dal canto nostro, continuiamo a investire in questo Paese, puntando sull’innovazione sostenibile e partecipata. Più del 90% dei nostri collaboratori sono azionisti di Decathlon con la formula dell’azionariato d’impresa e tutti i giorni hanno ben chiara la loro responsabilità nel mettere in campo le migliori energie per raggiungere la sostenibilità economica, sociale e ambientale nel rispetto della mission, del senso d’impresa e dei nostri valori aziendali».