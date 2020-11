Dove investe il private equity crescono innovazione e brevetti

Oggi più che mai il tema dell’innovazione è di attualità. A fronte della pesante crisi in corso emerge la necessità di rivedere profondamente prodotti, processi e organizzazioni. Lo sforzo di politica economica e l’indirizzo di capitali pubblici in tal senso è prioritario.

In parallelo ruolo importante può essere svolto dagli operatori di private capital. È intuitivo e noto che i venture capitalist siano motori di innovazione, andando a intercettare le migliori idee e sviluppi tecnologici, apportando capitali e competenze per creare imprese di successo.

Ma attori di altrettanto rilievo sono i fondi di private equity. Investendo in imprese più mature e spesso attive in settori tradizionali, selezionano quelle con grande attitudine all’innovazione e le spingono verso percorsi di sviluppo accelerato, rendendole protagoniste del cambiamento di settori stessi.

Questo emerge da un’analisi fatta dal Monitor SCI- Sviluppo Capitali Innovazione della Liuc - Università Cattaneo presentata nel corso della Private capital Conference 2020 organizzata da AIFI in collaborazione con Linklaters e PwC.

Il Monitor è il risultato di un lavoro che ha visto l’interazione di Osservatori della facoltà di Economia e di Ingegneria Industriale, con un team guidato da chi scrive e da Raffaella Manzini.

I due istituti hanno incrociato i dati presenti nei propri osservatori, estraendo un campione significativo di quasi 300 aziende lombarde oggetto di operazioni di private equity o venture capital nell’arco di un quinquennio. Si sono considerati come indicatori d’innovazione l’attività di deposito di brevetti e marchi.

Un primo risultato che emerge è che nel 27% dei casi le società del campione hanno depositato brevetti, percentuale decisamente superiore alla media italiana che è pari al 5%; il 44% del campione, ossia quasi la metà, ha consegnato per l’approvazione, almeno un marchio. I settori più coinvolti in questi processi sono quello manifatturiero e della grande distribuzione. Subito dopo questi settori, segue quello dell’Ict, attività professionali, scientifiche e tecniche.

Altro dato di rilievo che emerge è che le imprese più attive in termini relativi sono quelle oggetto di operazioni di expansion, dove nel 30% dei casi si brevetta, seguite da quelle oggetto di management buy out, dove la percentuale è pari al 21%. In termini assoluti sono pero proprio i casi di buy out ad essere i più numerosi. Le aziende che registrano marchi post investimento sono solo in parte quelle che già svolgevano tale attività in precedenza. Ciò che si è visto è una fortissima vocazione a cercare manager e imprenditori con voglia di innovare anche nei settori tradizionali e comunque in aziende che vogliono fare un salto di qualità.

Il private capital si sta muovendo spontaneamente nelle direzioni che interessano al Paese che pone delle esigenze a cui gli operatori rispondono adattandosi in maniera rapida. Questo fa sì che il private equity sia un fattore di trasformazione delle imprese italiane. L’innovazione si conferma essere una leva di creazione di valore fondamentale, a fianco alla vocazione all’internazionalizzazione e all’attenzione alla valorizzazione del capitale umano. Oltre a questo, il private equity spinge verso l’m&a che a sua volta è un modo importante per innovare ad esempio comprando aziende più piccole ma con nuovi prodotti. Questa è la sintesi della competitività delle nostre ottime imprese, che sanno esprimere capacità imprenditoriali e competenze tecniche e tecnologiche che ci fanno ben sperare per il futuro del nostro sistema produttivo, e che mai come in questo momento hanno bisogno di incrociare capitali per lo sviluppo.

*Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese alla Liuc di Castellanza. è anche direttore generale dell’Aifi (Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt)