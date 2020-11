Riprende l’attività di locazione per gli immobili uso ufficio

Con un totale di 2,6 mld di euro, anche il volume delle operazioni riguardanti immobili ad uso ufficio sul mercato italiano registra una crescita del 4% sull’anno, in gran parte trainata dalla città di Milano. Si conferma la resilienza del mercato residenziale in Germania , con una dinamica sostenuta in particolare dalla scarsità di alloggi. Mentre il numero di permessi concessi per nuove abitazioni diminuisce (-2% a luglio) continua l’incremento dei valori (+7% su base annua). A Berlino, l’introduzione di una nuova regolamentazione presenta un effetto tangibile sulle abitazioni disponibili in locazione, con una riduzione del -66% del numero di offerte di appartamenti su base annua. Dopo un secondo trimestre caratterizzato da un approccio attendista, l’attività di locazione sui mercati degli immobili a uso ufficio comincia a riprendere lentamente nel 3° trimestre, in particolare nella regione Île-de-France, dove la domanda si è attestata a 246.200 m2, in aumento del 23% rispetto al secondo trimestre. Le percentuali di vacancy a fine settembre invece rimangono a livelli fisiologici e prossimi ai minimi storici, pari al 6,1% nella regione Île-de-France e al 3,3% nelle grandi città tedesche. Al contempo, il mercato dell’investimento rimane dinamico, in particolare nel segmento degli immobili a uso ufficio, trainato prevalentemente dalla propensione degli investitori verso gli asset core. A fine settembre, in Francia, in Italia e nelle grandi città tedesche erano stati investiti circa 34 mld di euro, a testimonianza dell’importante liquidità su questi mercati.