Elior punta sempre più sull’innovazione e sull’integrazione dei propri servizi nei piani di welfare aziendale delle imprese, uno strumento che si sta diffondendo anche nelle Pmi e in cui l’alimentazione sta assumendo un ruolo di primo piano. Sono sempre di più infatti i lavoratori attenti alla dieta, che intendono seguire regimi alimentari bilanciati. Elior, da anni impegnata a soddisfare le esigenze sempre nuove delle organizzazioni e dei lavoratori, presenta la linea iColti in Tavola: oltre 400 piatti pronti , sani, genuini, veloci e personalizzati che grazie alla tecnologia di confezionamento in Atp mantengono inalterate le qualità organolettiche e nutrizionali fino a 10 giorni. Il progetto iColti in Tavola, grazie all’ampia varietà di ricette e ingredienti, è ideale per tutte le aziende che desiderano offrire un servizio di ristorazione flessibile e innovativo, senza vincoli di orario e spazio, ideale anche per chi lavora da casa grazie al servizio Welfare@home. Sarà possibile infatti, per i dipendenti che sono in smart working totale o solo alcuni giorni a settimana, ordinare e ricevere a casa i piatti preferiti, da consumare a pranzo o a cena, per sé e per la propria famiglia. Infine, iColti in Tavola interpretano le nuove esigenze anche in materia di nuitrizione: oltre ai piatti senza glutine o lattosio, il progetto è pensato per chi desidera seguire una dieta personalizzata, grazie alla possibilità di costruire il proprio regime attraverso un questionario oppure avvalendosi del consiglio professionale di un dietologo.