Il coraggio di fallire per ripartire più forti

Definire come le aziende e i loro manager si comporteranno nella fase del post Covid-19 è un esercizio pressoché impossibile. Ad oggi ancora troppe variabili rimangono incerte.

L’incertezza permarrà ancora a lungo ed ogni azienda dovrà imparare a conviverci.

La prontezza dei manager si misurerà innanzitutto sulla loro capacità di interpretare i segnali deboli di cambiamento, adottando di conseguenza decisioni rapide e impattanti. Il loro coraggio, che sarà direttamente proporzionale alle condizioni di incertezza entro cui si troveranno a operare, è ciò che farà la differenza e decreterà il successo o l’insuccesso delle strategie aziendali adottate in questo percorso di riallineamento al nuovo paradigma economico. I manager a questo sono preparati, come ci ha dimostrato la survey promossa da Cfmt e realizzata da Astra Ricerche, dalla quale è emersa chiaramente l’accettazione del rischio e della responsabilità a cui essi sono chiamati in questa fase delicata. I manager sanno di dover fare ricorso a tutta la loro capacità di adattamento al cambiamento, di pensiero critico, di creatività, di flessibilità, di resilienza e di antifragilità.

Il bagaglio di competenze a cui loro potranno attingere, per quanto ingente, però, non basterà ad azzerare i rischi, già di per sé insiti in ogni decisione ma certamente più elevati in questo difficile momento storico. Dovranno imparare a sperimentare e a sperimentarsi.

Assumeranno decisioni importanti perché non potranno fare a meno di farlo.

Manager e imprenditori sono preparati e sanno di poter sbagliare. Il problema è il sistema socio-economico

Ma si sa, in una tale situazione l’errore può essere dietro l’angolo. È il prezzo delle decisioni rapide, incerte, importanti. Anche a questo i manager e gli imprenditori sono preparati e sanno di poter sbagliare, ma non hanno alternative: non possono pensare di stare fermi aspettando che tutto torni alla situazione pre-Covid, non possono pensare di operare senza rischi.

Hanno messo in conto che ogni loro azione contemplerà un possibile fallimento. Già, il fallimento. Farà parte del processo di adattamento delle aziende al nuovo paradigma. Anzi, non solo ne sarà parte integrante, ma probabilmente risulterà dirimente la gestione dei fallimenti. Ci si dovrà abituare a non fermarsi di fronte ad essi, ma anzi a contemplarli come tentativi di superare la foschia di dubbio e incertezza. In fondo in una simile situazione, fluida e costantemente mutevole, le uniche certezze su cui ci si potrà muovere saranno proprio i tentativi falliti. Solo essi potranno contribuire a scartare ipotesi e scenari previsti poiché alla prova dei fatti si saranno dimostrati inefficaci e pertanto si potranno escludere con certezza.

Sul fallimento, in buona sostanza, si baseranno le uniche certezza su cui manager e aziende potranno operare adottando continue decisioni via via sempre meno rischiose. Ma mentre i manager, gli imprenditori e le loro aziende sono pronti e preparati a tutto questo, siamo altrettanto certi che il sistema socio-economico entro cui essi operano sia pronto ed adeguato ad “accogliere” il fallimento quale elemento indispensabile e costruttivo?

Il dubbio nasce dal fatto che i sistemi economici reagiscono al fallimento delle decisioni aziendali in modo diverso, a seconda della cultura da cui sono guidati.

Non esiste nessuna azione o decisone umana che implichi al tempo stesso una componente di fallimenti ed un’altra di successi. Solo quando decidiamo di non provarci più il fallimento diventa una sconfitta.

Cercando però l’etimologia del verbo “fallire” si scopre, forse con sorpresa, che il verbo in questione deriva dal verbo latino “fallere”: ingannare. Il fallimento dunque altro non è che un inganno, che ci consente di superare l’errore, perseverando nella ricerca della giusta strada alla luce delle esperienze accumulate grazie ai fallimenti.

In questo periodo complicato si chiede alle aziende di avere coraggio nel cercare nuove strade, nell’intraprendere cambiamenti importanti, nel modificare il proprio business o nel modificare le modalità con cui portare avanti i loro modelli di business. Rischiano di fallire se non lo fanno e si assumono il rischio dei possibili fallimenti nel tentare di farlo. Il fallimento impone una sola condizione: riconoscere a tutti una seconda possibilità, e poi una terza, una quarta ed un’altra ancora fino a trovare la strada giusta.

Il sistema socio-economico italiano è davvero pronto a questo?