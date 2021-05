Il Watches of Italy torna con la seconda edizione

La seconda edizione di W.O.I. – Watches Of Italy, la mostra nazionale dedicata alla Produzione Orologiera Italiana, si terrà nei giorni di sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 presso il Museo delle Macchine Agricole "Orsi" a Tortona (ingresso gratuito, dalle h.10:00 alle h.19:00). Con il Comune di Tortona in qualità di Ente Patrocinante, la mostra mercato è organizzata dal collettivo W.O.I. – Watches Of Italy, una libera aggregazione di operatori italiani del settore orologiero e dell'accessoristica legata al mondo degli orologi (scatole e packaging, cinturini, bracciali, ricambi, forniture, materiali, lavorazioni e finiture, progettazione, design, prototipazione, etc.) che ha l’obiettivo, in progresso di tempo, di creare una rete sempre più ampia a livello nazionale e di riuscire, sotto un'unica bandiera, ad essere presenti ed attivi anche ai grandi appuntamenti internazionali.



Alla mostra parteciperanno marchi già consolidati, microbrands, startup, artigiani, designers e progettisti. L’obiettivo è quello di valorizzare il prodotto italiano e le persone che ancora credono in questo mestiere. Sarà possibile vedere e toccare con mano prodotti, anteprime mondiali e conoscere direttamente il produttore. Sarà anche possibile comprare orologi e ricambi in quanto saranno presenti produttori di cinturini ed accessori. Il costo del biglietto resta volutamente gratuito in modo da raggiungere il più vasto pubblico possibile e promuovere anche piccoli produzioni artigianali che, normalmente, non trovano spazio nelle logiche della grande distribuzione. Sarà possibile aderire, in qualità di espositori, fino al prossimo 30 giugno 2021. Per ulteriori informazioni e ricevere il modulo di adesione scrivere alla mail watchesofitaly@gmail.com.