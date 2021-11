Qualificazioni Mondiali: gli scommettitori spingono l'Italia, Belotti in pole per il gol alla Svizzera

(Adnkronos) -

Gli Azzurri (a 1,63) conquistano il 58% delle giocate per la sfida di domani sera all'Olimpico. L'attaccante del Torino primo sul tabellone dei marcatori, Insigne insegue a 3,00

Roma, 11 novembre 2021 – Più Belotti che Insigne per l'appuntamento fondamentale all'Olimpico tra Italia e Svizzera. Il centravanti del Torino parte leggermente favorito per gli analisti nelle scommesse sui marcatori della partita, importantissima per la qualificazione diretta ai Mondiali2022. In attesa che Mancini sciolga le riserve sull'attacco, il Gallo è la prima scelta sul tabellone Planetwin365 – vista l’assenza di Ciro Immobile - dove la sua firma sul match si gioca a 2,75. Poco più indietro il capitano del Napoli, che potrebbe essere schierato come "falso nueve": il suo gol si gioca a 3,00, davanti a Chiesa (3,15), con Raspadori "outsider" a 3,25.

Reparto avanzato a parte, le quote concedono un ampio vantaggio all'Italia: un altro successo all'Olimpico dopo il 3-0 di Euro 2020 si gioca a 1,63, contro il 5,86 di Yakin (pure alle prese con una lunga lista di assenze) e il 3,75 del pareggio. La fiducia è confermata dagli scommettitori, che nel 58% dei casi hanno scelto il segno «1», mentre solo il 16% ha puntato sugli ospiti. La Nazionale al momento domina anche le scommesse sul primo posto del gruppo C: con due partite ancora da giocare gli Azzurri sono a 1,10 su Planetwin365, con la Svizzera lontana a 5,25.

