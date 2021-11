SNAI – Italia-Svizzera, ottimismo in quota il colpo mondiale di Mancini è a 1,60

(Adnkronos) -

Nettamente favoriti gli azzurri nel match dell'Olimpico, decisivo per volare ai mondiali. Tra i possibili bomber, si candida Belotti, a 2,75.

Milano, 10 novembre 2021 – Importante e decisivo, ma non equilibrato, almeno nelle previsioni. Facendo tutti gli scongiuri del caso, gli analisti SNAI tracciano un pronostico tutto azzurro per il match di venerdì sera all'Olimpico contro la Svizzera, da cui dipende quasi per intero la qualificazione ai prossimi mondiali. La vittoria dell'Italia non supera quota 1,60, scavando un solco molto ampio con la quota del «2», dato a 5,75. Del resto, sono passati soltanto cinque mesi dal 16 giugno 2021, quando nello stesso stadio l'Italia si guadagnò l'accesso matematico agli ottavi di finale di Euro 2020, battendo gli svizzeri con un netto 3-0 e arricchendo un bilancio che vede gli azzurri in netto vantaggio negli scontri diretti, con 29 vittorie, 23 pareggi e 8 sconfitte.

A proposito, l'unico successo della Svizzera in Italia capitò proprio all'Olimpico, il 27 ottobre 1982, in un'amichevole organizzata per celebrare il fresco titolo mondiale della squadra di Bearzot. L'ultima sfida in ordine di tempo è quella finita 0-0 a Basilea, lo scorso 5 settembre: l'ipotesi di un altro pareggio, che lascerebbe le due squadre a pari punti (ma con l'Italia avanti per la differenza reti) si gioca a 3,85.

Locatelli-bis a 7,00 - Tante le assenze da una parte e dall'altra, anche nel settore offensivo. Assente Immobile, si candida al gol Belotti, che ha la quota più bassa, 2,75, seguito da Insigne (3,00) e Chiesa (3,25). Occhio anche a Locatelli (7,00) autore di una doppietta nel 3-0 di giugno. Tra gli svizzeri, una rete di Gavranovic vale 5 volte la scommessa, segue Shaqiri a 5,50.

Primo posto, quota rasoterra - Quale che sia il verdetto di venerdì, la qualificazione verrà sancita all'ultimo turno, che vedrà l'Italia impegnata in Irlanda del Nord e la Svizzera nel turno casalingo con la Bulgaria. Nell'attesa, il primo posto finale della squadra di Mancini è l'ipotesi largamente prevalente su SNAI, a 1,12. Le chance svizzere si giocano a 6,00.

