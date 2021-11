Partner Summit 2021: Cisco semplifica il programma di acquisto di software e servizi

(Adnkronos) - • Il nuovo Enterprise Agreement (EA) accelera la trasformazione digitale dei clienti e supporta la crescita di reddittività dei partner

• Maggiore facilità per i partner nella vendita e nelle trattative relative a offerte o soluzioni Cisco quali Hybrid Work, Full-stack Observability (FSO) e Secure Access Service Edge (SASE)

• Il finanziamento di Cisco Capital mitiga il rischio di credito e protegge i bilanci di clienti e partner

Milano, 10 novembre 2021 –Cisco Partner Summit 2021 -Alla ventiseiesima edizione del Partner Summit, Cisco (NASDAQ: CSCO) ha annunciato un nuovo Enterprise Agreement (EA) che rende più semplice ai partner e ai clienti acquistare, vendere e gestire i software e i servizi Cisco. Con un singolo contratto si amplia l'accesso al portafoglio e alle soluzioni di Cisco, offrendo costi prevedibili, oltre a una maggiore scelta e flessibilità per le organizzazioni che stanno accelerando la loro trasformazione digitale.

"Il nuovo Enterprise Agreement di Cisco offre ai nostri clienti e partner una modalità efficiente, semplice ed estremamente flessibile per acquistare e fruire dei nostri straordinari prodotti software", afferma Gerri Elliott, EVP, Chief Customer and Partner Officer, parlando al Cisco Partner Summit 2021. "Il nostro eccezionale ecosistema di partner ha già costruito un business multimiliardario per ciò che riguarda il software, ma è chiaro che siamo solo all'inizio. Innovazioni come la capacità di trasferire gli investimenti in tutto il portafoglio ci aiuteranno a servire meglio i nostri clienti, a spingerci oltre nella nostra trasformazione aziendale e a supportare una maggiore redditività per i nostri partner."

Meno lavoro amministrativo. Più risultati

Il nuovo Cisco Enterprise Agreement è una pietra miliare della trasformazione in corso e dell'impegno di Cisco nel sostenere la redditività dei partner, oltre a semplificare l'esperienza del cliente. Dalla loro introduzione, oltre 10.000 clienti hanno acquistato software e servizi tramite il Cisco Enterprise Agreement. In particolare, il nuovo Cisco EA porterà tre benefici chiave a clienti e partner:

Accesso semplificato al portfolio

Man mano che le organizzazioni adottano tecnologie più innovative, affrontano la sfida relativa alla gestione di vari accordi di licenza. Il nuovo EA di Cisco è in grado di semplificare questa esperienza grazie a:

• Un unico set di termini e condizioni per cinque portafogli (Applications Infrastructure, Networking Infrastructure, Collaboration, Security e Services).

• Una soglia di spesa minima più bassa per facilitare l'accesso ai vantaggi dell’EA da parte dei clienti.

• La possibilità che diversi partner siano in grado di accedere a tutte le licenze del cliente attraverso un unico contratto.

Più flessibilità finanziaria

Le organizzazioni che devono affrontare ambienti IT sempre più complessi sono alla ricerca di nuovi software e servizi che offrano costi prevedibili. Con il nuovo Cisco Enterprise Agreement:

• I clienti Cisco Networking possono trarre vantaggio dal Value Shift - una funzionalità che permette loro di spostare la spesa allocata tra il software Cisco DNA e il software Meraki.

• Le organizzazioni possono attivare rapidamente le licenze e implementare ciò che è necessario, quando è necessario, e con la funzione True Forward, così che i futuri cicli di fatturazione siano gestiti per allinearsi ai nuovi livelli di utilizzo.

• Cisco Enterprise Agreement Pay, una nuova offerta di Cisco Capital, fornisce pagamenti estesi senza costi per i clienti per una selezione di EA e software a-la-carte. Per i partner Cisco, l'opzione di finanziamento complementare mitiga il rischio di credito e di valuta, comprende la fatturazione e la raccolta attraverso Cisco Capital e i partner ricevono il pagamento all'inizio del contratto di un cliente.

Maggiore agilità del business

Solitamente la gestione e l'aggiornamento dei software sono complessi e dispendiosi in termini di tempo per le grandi organizzazioni. Il nuovo Cisco Enterprise Agreement:

• Aumenta l'accesso alla tecnologia innovativa senza interventi a livello aziendale.

• Semplifica l'approvvigionamento delle licenze, offrendo un'amministrazione semplice grazie al fatto di poter visualizzare, gestire e rinnovare le licenze in un unico spazio.

"Il nuovo Enterprise Agreement di Cisco consente ai clienti e ai partner di rivedere in modo più efficiente i loro contratti, permettendo loro di dedicare meno tempo alle attività amministrative e più tempo alla gestione delle loro attività", ha dichiarato Leslie Rosenberg, VP, Network Life Cycle and Infrastructure di IDC. "Prima i clienti e i partner dovevano gestire diversi EA, ora avranno un unico accordo di acquisto che abbraccia più portafogli di Cisco".

Il nuovo Cisco EA è attualmente disponibile per partner selezionati, ci sono piani per espandere la disponibilità dei partner all'inizio del 2022. Gli attuali programmi di Enterprise Agreement rimarranno a disposizione dei clienti e dei partner mentre la transizione al nuovo Cisco EA avverrà nella prima metà del 2022.

Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) è leader tecnologico mondiale che dal 1984 è il motore di Internet. Cisco stimola nuove possibilità re-immaginando le vostre applicazioni, proteggendo i vostri dati, trasformando la vostra infrastruttura e potenziando i vostri team per un futuro globale e inclusivo. Scopri di più su The Network e seguici su Twitter @CiscoItalia. Digitaliani: l'impegno Cisco per la Digitalizzazione del Paese.

Ufficio Stampa

Cisco

Marianna Ferrigno

email: pressit@external.cisco.com

Prima Pagina Comunicazione

Valentina Ghigna, Marzia Acerbi

Tel: 02 91339811

email: ciscocorporate@primapagina.it