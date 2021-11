Kavalan lancia il "Triple Sherry Cask"

- Rara combinazione di 3 pregiate botti di sherry in rovere

TAIPEI, 9 novembre 2021 /PRNewswire / -- Kavalan ha lanciato il suo Triple Sherry Cask, una rara combinazione di botti stagionate di Oloroso, Pedro Ximénez (PX) e Moscatel, con la consistenza vellutata e la dolcezza caratteristica di Kavalan.

Il Pedro Ximénez e il Moscatel sono conosciuti rispettivamente come il re e la regina dello sherry dolce.

"Questa è la prima volta che combiniamo il nostro whisky in tre diverse botti di sherry. L'obiettivo era di moltiplicare e arricchire i sapori dello sherry per creare un whisky unico, con un profilo dal sentore di frutta secca, ricco caramello, maltosio dolce e frutti tropicali", ha dichiarato il CEO YT Lee.

Creato a partire da una maturazione completa in tre botti di sherry, il Triple Sherry Cask è il risultato di un fine equilibrio in tre fasi nei tini per il marrying. Il processo permette ai tre whisky, ciascuno completamente maturato in tre diverse botti di sherry, di riposare e fondersi insieme in un'unione perfetta, giungendo alla morbidezza ottimale.

"Durante questo processo, i sapori si scontrano in una miriade di combinazioni dei tre whisky dalle botti ex sherry, creando fino a nove distinte dimensioni di sherry. Con il suo carattere principale, la frutta secca della botte di Oloroso, il Triple Sherry è impreziosito dalla dolcezza delle botti PX e Moscatel", ha dichiarato il Senior Blender Zerose Yang.

Come una morbida danza di flamenco, le sue note di cannella, prugna affumicata candita e agrumi, stratificate con aromi di bacche, frutta tropicale e longan, con un pizzico di miele, cioccolato e toffee, stuzzicano le papille gustative.

Il design della confezione rompe con il passato, collegando visivamente per la prima volta il gusto e l'aroma del liquido. L'illustrazione fluida intreccia sfumature di bianco, oro e rosso, a simboleggiare il gusto multistrato e liscio del whisky Triple Sherry Cask, e riprende la combinazione dei colori di new make, whisky e sherry. La capsula di stagno presenta una doppia linea d'argento, che simboleggia le catene Central Mountain e Snow Mountain che circondano la distilleria Kavalan.

Il nuovo Kavalan da 700 ml, con una gradazione alcolica del 40%, apparirà dapprima sugli scaffali di Francia, Canada, Giappone, Singapore, Cina, Australia, Nuova Zelanda e Guam a un prezzo consigliato di 2.300 nuovi dollari taiwanesi.

Descrizione del prodotto

Il Whisky Single Malt Triple Sherry Cask Kavalan è una rara combinazione di tre pregiate botti invecchiate con sherry — Oloroso, Pedro Ximénez e Moscatel — con i frutti secchi di Oloroso quale nota principale. Il ricco caramello e la dolcezza del maltosio si stratificano con i frutti tropicali unici della distilleria, per creare un whisky allo sherry delicato ma distinto che può essere degustato in tutte le occasioni informali con gli amici.

Colore │ Scarlatto profondo

Al naso │ Frutti di bosco maturi e frutta secca riempiono il naso, con freschi sentori di uva e agrumi intrecciati con la dolcezza di cioccolato e toffee. Sentori di cannella, trifoglio e spezie si fondono con una piacevole quercia e un profumato rosmarino.

Al palato│ Sapori persistenti di frutta secca dello sherry. Caldo e liscio con una consistenza morbida. Le papille gustative si godono una vivace danza di flamenco tra frutta candita, caramello e dolcezza del miele. Multistrato e perfettamente bilanciato, è una festa indimenticabile per il palato.

Informazioni sulla distilleria Kavalan

La distilleria Kavalan nella contea di Yilan è all'avanguardia nell'arte del whisky single malt a Taiwan dal 2005. Il nostro whisky, invecchiato con umidità e calore intensi, è realizzato con le cristalline acque di disgelo della Snow Mountain ed è arricchito dalle brezze di mare e di montagna. Queste condizioni si uniscono per creare la cremosità di Kavalan. La nostra distilleria, che porta il vecchio nome della contea di Yilan, ha alle spalle circa 40 anni di produzione di bevande sotto la società madre, King Car Group. Abbiamo collezionato oltre 600 medaglie d'oro o premi più prestigiosi nei concorsi più competitivi del settore. Visita il sito www.kavalanwhisky.com

