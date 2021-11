ZOTAC GAMING lancia "Survival with Power", la campagna globale di gioco su PC incentrata sull'hardware da gioco ispirato al film della Sony Pictures Resident Evil: Welcome to Raccoon City prossimamente al cinema

ZOTAC festeggia i suoi 15 anni con edizioni speciali limitate

HONG KONG, 9 novembre, 2021 /PRNewswire/ -- In occasione dell'uscita nelle sale del film di Sony Pictures Resident Evil: Welcome to Raccoon City, ZOTAC Technology Limited rende noto oggi che il suo brand dedicato al gaming, ZOTAC GAMING, lancerà una campagna globale "Survival with Power" incentrata sull'hardware ispirato a Resident Evil: Welcome to Raccoon City, che includerà le schede grafiche AMP Extreme Holo, il Mini PC di ultima generazione e molto altro ancora. L'hardware in edizione limitata è stato progettato per amplificare la tua esperienza di gioco su PC e, inoltre, lettere d'amore alla community mondiale di ZOTAC per aver supportato l'azienda negli ultimi 15 anni dalla sua costituzione.

ZOTAC GAMING x Resident Evil: Welcome to Raccoon City

La campagna "Survival with Power" avrà inizio oggi e durerà fino al 17 dicembre 2021. Per un periodo di tempo limitato, gli appassionati di ZOTAC e di RESIDENT EVIL avranno la possibilità di vincere una delle schede grafiche o hardware Mini PC in edizione limitata Resident Evil: Welcome to Raccoon City di ZOTAC GAMING. Mettiti alla prova con il nostro Mini Game e partecipa per vincere uno dei fantastici premi nella straordinaria estrazione a sorte, oltre a unirti al nostro giveaway sui social media dove ti aspettano premi ancora più mirabolanti. Visita lapagina ufficiale per ulteriori dettagli. (Soggetto a termini e condizioni)

ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti e 3070 Ti AMP Extreme Holo Resident Evil: Welcome to RaccoonCity Edition

Equipaggiati con il top del raffreddamento e della potenza per sopravvivere al peggio di qualsiasi gioco. Il design HoloBlack diventa rosso rubino nella scheda grafica in edizione limitata Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Grazie alla potenza di GeForce RTX, guarda con le immagini create in tempo reale con il ray tracing, gioca in 4K con una maggiore efficienza della grafica grazie all'elaborazione grafica potenziata dall'AI e reagisci prontamente con NVIDIA Reflex.

ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE Resident Evil: Welcome to Raccoon City Edition

Combatti gli zombi assetati di sangue e altre entità malvagie con MAGNUS ONE, il non plus ultra dei sistemi compatti. Con soli 8,3 litri, MAGNUS ONE sfrutta al massimo l'ingombro ridotto in cui è racchiuso l'hardware più potente tra cui la scheda grafica GeForce RTX™ 3070 di ZOTAC GAMING e il potente processore Intel® Core i7 per offrire prestazioni ineguagliabili.

*Tutto l'hardware ispirato a Resident Evil: Welcome to Raccoon City non è in vendita. La promozione è disponibile solo in determinati Paesi/in alcune regioni.

Pagina ufficiale

ZOTAC GAMING x Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Informazioni sul 15° anniversario di ZOTAC

Fondata nel 2006, l'azienda crede nella produzione di prodotti per PC di qualità, tra cui schede grafiche, mini PC leader del settore e accessori innovativi a livello globale. Celebrando i 15 anni di eccellenza, ZOTAC continua a superare i limiti sul fronte dell'innovazione, della qualità e di nuove frontiere. La nostra dedizione a standard rigorosi e l'incessante ricerca della qualità sono la spina dorsale del nostro successo che porta a prodotti e design premiati.

Informazioni su ZOTAC GAMING

Dietro lo sguardo penetrante degli occhi robotici, si cela la forza e la tecnologia futura che soddisfano l'ego dell'imbattuto e della battaglia vissuta. Fondato nel 2017, ZOTAC GAMING è il movimento pionieristico che nasce dal core del marchio ZOTAC che mira a creare l'hardware da gioco su PC perfetto per gli appassionati che vivono il gioco con il massimo livello di prestazioni. È l'essenza della nostra competenza ingegneristica e progettuale che rappresenta oltre un decennio di prestazioni di precisione, rendendo ZOTAC GAMING una forza leader nata con l'obiettivo di offrire la migliore esperienza di gioco per PC.

Informazioni sul film Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Tornando alle origini del famosissimo franchise RESIDENT EVIL, il fan e regista Jacques Roberts dà vita ai giochi per una nuova generazione di fan. In RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY, Raccoon City, in passato prospera sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, ora è una morente città del Midwest. L'esodo dell'azienda ha lasciato la città nella desolazione... con un malvagio in fermento nel sottosuolo. Quando il malvagio viene scatenato, un gruppo di sopravvissuti deve fare squadra per scoprire cosa cela la Umbrella e riuscire a superare indenne la nottata.

Sceneggiatura e regia di Johannes Roberts. Prodotto da Robert Kulzer, James Harris e Hartley Gorenstein. Produttori esecutivi: Martin Moszkowicz, Victor Hadida, Jeremy Bolt e Paul W.S. Anderson. Il cast: Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, con Donal Logue e Neal McDonough.

Il film arriva nelle sale italiane il 25 novembre 2021.

© 2021 Screen Gems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1672681/ZOTAC_GAMING_x_Resident_Evil___Social_Media_Twitter_KV_B.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1515014/ZOTAC_Black_Logo.jpg