Giorgio De Luca, Una Sporca Storia Di Pulito: il Bestseller su come selezionare un’impresa di pulizie seria e professionale

(Adnkronos) - Milano, 09.11.2021 – Secondo una ricerca CRESME, il mercato italiano di pulizie, igiene e sicurezza è in continua crescita da quasi un decennio. Ad oggi infatti il settore delle pulizie conta ben 53.000 imprese e 532.000 addetti, per un fatturato globale di circa 21,2 miliardi di euro. Peccato però che selezionare la giusta impresa non sia sempre così facile per il cliente finale.

Per tutti quegli amministratori di condominio e proprietari di uffici che desiderano affidarsi ad un’impresa di pulizie seria e professionale ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Giorgio De Luca “Una Sporca Storia Di Pulito. Come Un’Impresa Di Pulizie Specializzata Può Risolvere Tutti I Problemi Di Condomini E Uffici Attraverso Il Modello Di Business Sagem” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di capire qual è la strada giusta da seguire per selezionare l’impresa di pulizie che più di tutte può fare al caso proprio.

“Il libro è un viaggio attraverso il quale il lettore non solo ha la possibilità di scoprire il mercato delle imprese di pulizie per condomini e uffici di Milano e provincia, ma può anche comprendere come una realtà specializzata in questo settore è davvero in grado di risolvere tutti i problemi più comuni che derivano da questa attività” afferma Giorgio De Luca, autore del libro “Ecco quindi che capire come selezionare l’impresa che più di tutte le altre viene incontro alle proprie esigenze non sarà più un problema”.

Secondo Giorgio De Luca, affidarsi al giusto fornitore non è affatto banale. Per tale motivo la scelta non può essere fatta solo sulla base di un unico fattore ma anche e soprattutto sulla base di una valutazione completa a 360°. Infatti, come ci tiene a precisare lo stesso autore, per garantire al cliente finale un servizio di alto livello, ci vogliono competenza, professionalità, esperienza e tanta passione. Tutti elementi questi che fanno della sua azienda, la Sagem, una delle leader nel ramo della pulizia di uffici e condomini.

“L’obiettivo dell’autore è fin troppo chiaro: presentare le caratteristiche principali di un settore in continua crescita: quello delle pulizie” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Un settore questo sopra il quale aleggiano troppo spesso tabù e falsi miti che non fanno altro che mettere a dura prova non solo le imprese ma anche gli operatori che vi lavorano. Da qui l’idea di creare un libro che dimostra che selezionare la giusta impresa di pulizie è possibile: tutto sta nel sapere esattamente come fare”.

“Volevo pubblicare un libro che parlasse di me, della mia impresa e del settore in cui lavoro ormai da tanti anni. Nel farlo ho pensato bene di affidarmi alla casa editrice numero 1 nel campo della formazione: la Bruno Editore” conclude l’autore. “Giacomo e il suo team mi hanno seguito dall’inizio alla fine e accompagnato in un percorso che va dall’idea alla pubblicazione, passando per la revisione del testo fino alla pianificazione della migliore strategia di marketing e comunicazione per il lancio del libro”.

Giorgio De Luca, classe 1976, è nato e cresciuto a Milano dove vive con la moglie e il figlio Riccardo. Fin da piccolo ha visto i suoi genitori impegnati nell’azienda di famiglia, la SAGEM, fondata nel 1976 e oggi tra le più importanti e grandi imprese di pulizia per condomini e uffici di Milano e provincia. All’età di 27 anni ha iniziato ad affiancare il padre nell’organizzazione e gestione dell’azienda introducendo miglioramenti e innovazioni con il doppio obiettivo di vederla crescere e di automatizzarla, concetto appreso molto bene nei suoi percorsi di studi dai migliori coach a livello internazionale. Crede fortemente nella formazione costante ritenendola il miglior investimento che una persona possa fare su se stessa. Ha l’ambizione di migliorare e incrementare sempre di più quelli che sono gli obiettivi e i risultati propri e dell’azienda, a tal punto da voler aggiungere uno 0 ad ogni numero aziendale, partendo però da un modello di business ormai ben consolidato. Sito web: www.sagempulizie.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it