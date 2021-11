Evorich ha presentato la nuova linea di profumi EvoScent a EVENTI 2021

LEWES, Del., 9 novembre 2021 /PRNewswire/ -- I membri di Evorich hanno festeggiato il 7° anniversario del business MLCI e il "compleanno" della Compagnia all'importante business forum EVENTI 2021, che si è tenuto a ottobre a Dubai. Oltre agli interventi dei relatori, alla premiazione dei Leader e ai corsi di formazione, l'evento si è distinto anche per la presentazione di una nuova linea di profumi EvoScent, creata dal profumiero Ramon Bejar appositamente per Evorich.

Ramon Bejar ha progettato una collezione limitata di otto profumi d'eccellenza, ognuno con il suo carattere e la sua filosofia. La linea presenta i seguenti profumi: il brillante e distintivo "Evorich", l'ambizioso ed energico "Greatness", il sensuale "Tantric", il filosofico "Paradigma", il sottile e raffinato "Fifth Element", il nobile "Dynamic Gold" e, infine, il lussuoso "Wealthy Spirit". La collezione presenta creazioni diverse l'una dall'altra nello spirito e nell'umore. Alcuni profumi saranno appropriati al lavoro, altri andranno bene per una festa, un appuntamento romantico, un allenamento in palestra o attività creative.

Ramon Bejar ritiene che l'arte della creazione di profumi faccia capo ad un'intera filosofia. L'obiettivo del Maestro consiste nel raccogliere il meglio di ciò che è rappresentato in natura e nell'arte profumiera e creare qualcosa di completamente nuovo. Grazie a questo approccio, ogni sua collezione è considerata un'opera d'arte.

Ramon Bejar è un profumiere spagnolo di fama mondiale: ha creato profumi unici per le case reali dei paesi del Golfo. È risultato vincitore del premio Pro Cartón ECMA 2011. Inoltre, è il creatore del profumo più costoso della storia: "The Royale Dream", venduto per $ 190.000 all'asta in occasione del World's Most Expensive Perfume de Singapore Grand Prix, nel 2015. Le opere di Ramon Bejar possono essere trovate nelle boutique d'elite a Mosca, San Pietroburgo, Dubai, in Svizzera, Spagna, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

La collezione di profumi EvoScent di Ramon Bejar vedrà la luce nel tardo autunno e i membri di Evorich potranno ottenerne campionari a condizioni speciali.

Sito ufficiale: https://evoscent.com/en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1683095/Evorich_1.jpg