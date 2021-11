Tutor81, la piattaforma LMS che offre corsi eLearning per la sicurezza sul lavoro

(Milano 8 novembre 2021) - Milano 6 novembre 2021. Il governo Draghi ha varato l’assunzione di nuovo personale ispettivo (oltre 2000 unità) con il fine di aumentare i controlli e le verifiche negli ambienti di lavoro; e particolare attenzione sarà dedicata a verificare come le imprese hanno effettuato la formazione online ai dipendenti in questi mesi di emergenza Covid19.

In primo luogo, è bene precisare, che spetta al Datore di Lavoro dimostrare di aver effettuato la formazione ai propri dipendenti e questo può avvenire solo se i corsi online utilizzati sono stati tracciati e registrati da un sistema informatico denominato LMS. Requisiti minimi che se non rispettati rendono nulli gli attestati emessi.

Una piattaforma e-Learning interattiva il metodo Tutor81

Se si è alla ricerca di soluzioni innovative, in grado di coniugare le tecnologie con la qualità e la rispondenza alle normative, si può fare riferimento a Tutor81. In grado non solo di dimostrare la presenza dell’alunno istante per istante, ma anche di registrare le verifiche di apprendimento e di produrle sull’attestato finale. Una certezza che mette al riparo da possibili sanzioni.

Progettato e realizzato sulle esigenze della normativa italiana, Tutor81 Learning Management System offre inoltre un catalogo di corsi online che va dalla sicurezza sul lavoro, Hccp e privacy, tutti attestati solo dopo un rigido controllo in tempo reale e la registrazione di tutti gli eventi.

Il metodo Tutor81 aggiunge al controllo anche un’attenzione particolare alla didattica, considerata un requisito essenziale se si vuole conseguire una “formazione efficace”.

Come sostiene Luca Pedretti, Responsabile di Tutor81: “sempre più Aziende si rivolgono a noi per risolvere questi inadempimenti, si accorgono che non è sufficiente esibire un attestato ma occorre dimostrare il tracciamento e l’efficacia dell’intervento formativo, come stabilito dalle numerose sentenze della Giurisprudenza. Per questo in Tutor81, continua Luca Pedretti, dedichiamo molte risorse alla progettazione multimediale, aggiungendo video colorati, storytelling, fumetti, e gamification. In questo modo coinvolgiamo e motiviamo il corsista che conclude molto prima il corso assegnato.”

I dati diffusi sull’attenzione dei corsi e-learning (e-learning industry) parlano chiaro: quando i corsi sono ricchi di video ed elementi multimediali il corsista riduce i tempi di formazione del 60%.

Così Tutor81 si è conquistato un mercato fatto di piccole e grandi aziende, costituendosi riferimento per quei consulenti che cercano valore aggiunto per i propri clienti attraverso la personalizzazione. Molto utile è infatti la sezione dei Learning Content Management, i contenuti che si possono creare ad hoc.

Perché scegliere Tutor81

La piattaforma di corsi e-Learning per la sicurezza sul lavoro Tutor81 si distingue nel mercato per numerosi aspetti, tra cui:

● Il rispetto dei requisiti normativi: acquistando uno dei corsi e-Learning di Tutor81 le Aziende possono essere sicure che riceveranno un attestato con il tracciamento continuo del partecipante.

● L’efficacia dei contenuti: con lezioni graficamente accattivanti e interattive, i partecipanti al corso potranno mantenere un livello di attenzione alto e continuo.

● Ideale per consulenti: chi vuole proporre corsi e-learning ai propri clienti, troverà nella piattaforma Tutor81 strumenti di gestione e personalizzazione unici che non si riscontrano in piattaforme LMS generaliste.

Si ricorda che, al termine di ogni corso erogato dalla piattaforma Tutor81 viene rilasciato un attestato certificato da Ente Accreditato dalla Regione Lombardia, questo è valido ai sensi del Decreto 81 e degli Accordi Stato Regioni, in tutto il territorio nazionale.

