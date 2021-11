SB Energy USA sceglie la piattaforma SaaS di SenseHawk per la digitalizzazione delle operazioni sul campo

SARATOGA, Calif., 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- SenseHawk (www.sensehawk.com), startup di software as a service (SaaS) per il fotovoltaico, ha annunciato che SB Energy, la piattaforma di SoftBank Group Corp. per la produzione e l'accumulo di energia solare con sede negli Stati Uniti, ha adottato la sua soluzione per la digitalizzazione delle operazioni negli impianti fotovoltaici. L'implementazione consentirà a SB Energy di ottenere tempi rapidi di risposta agli eventi, aumentando al contempo l'efficienza delle operazioni e della manutenzione (O&M), con un notevole risparmio e un maggiore ritorno sull'investimento.

Abhijit Sathe, Co-CEO di SB Energy, ha dichiarato: "Riteniamo che la soluzione per il workflow digitale SenseHawk per i nostri siti operativi porterà a significativi aumenti di produttività per il nostro team O&M. È il tipo di innovazione essenziale per scalare le energie rinnovabili".

Implementando la soluzione di SenseHawk per mobilità sul campo e informazione sulle risorse per il fotovoltaico, SB Energy potrà gestire da remoto tutte le risorse attraverso un unico e potente dashboard. Il sistema "digital twin" integrato combina dati sulle prestazioni in tempo reale, feed di droni e altro ancora, con un modello digitale completo del sito per facilitare flussi di lavoro efficienti visualizzabili su una mappa. La capacità di integrarsi senza problemi con il sistema di monitoraggio e raccolta dei dati (SCADA) di SB Energy consentirà agli utenti di selezionare e assegnare priorità alle notifiche di allarme e di tradurle rapidamente in attività eseguibili e geo-localizzate per i team sul campo.

"Il nostro obiettivo è rendere le operazioni in loco facili come aprire un'app di mappe e trovare un ristorante in una nuova città, semplificando al contempo la comunicazione e il coordinamento. L'implementazione da parte di SB Energy testimonia il valore reale in denaro che la nostra piattaforma è in grado di offrire", ha dichiarato Swarup Mavanoor, CEO di SenseHawk.

Con l'aumento delle installazioni solari in tutto il mondo, i software per l'energia solare sono sempre più richiesti. Tuttavia, l'aggressiva riduzione dei costi di costruzione e O&M sta creando nuove sfide per i team O&M incaricati di garantire prestazioni ottimali degli impianti. Poiché i vecchi sistemi di gestione della manutenzione computerizzata (CMMS) per la manutenzione degli impianti non sono intuitivi per l'uso da parte del personale sul campo, i team O&M si affidano ancora a e-mail e a una profonda conoscenza personale degli impianti fotovoltaici per individuare le attività in ordine di lavoro. Ciò significa assegnare personale specifico a siti specifici, aumentando i costi.

Il sistema digital twin di SenseHawk, che simula la risorsa e il suo ambiente sulla piattaforma, rende la gestione delle attività in loco semplice e fluida, anche per le tecnologie che si trovano sul campo per la prima volta. Con l'app SenseHawk, un tecnico può trasferirsi in un nuovo sito e diventare subito produttivo senza bisogno di tempo per "studiare" il sito. Grazie agli aumenti di produttività consentiti da SenseHawk, è possibile ottenere facilmente un risparmio del 20-30%. Con un vasto sistema di collaborazione, controllo degli accessi e capacità single sign on (SSO), la piattaforma SenseHawk è enterprise-ready.

Ogni componente, evento e parte di ricambio del sito è digitalizzato e caricato nella piattaforma basata sulle mappe di SenseHawk. Un allarme SCADA, ad esempio, attiverà un flusso di lavoro con attività contrassegnate a componenti o parti specifiche sulla mappa. I tecnici O&M possono utilizzare l'interfaccia con mappe mobili di SenseHawk per trovare e completare le attività. Tutti gli aggiornamenti delle attività, inclusi foto, file e commenti, sono sincronizzati nel cloud, garantendo che tutti siano aggiornati.

Don Nista, responsabile O&M di SB Energy, ha dichiarato: "Ci auguriamo che la piattaforma SenseHawk aiuti i nostri tecnici e operatori a individuare i problemi e quindi a sapere quali azioni specifiche intraprendere per risolverli, con facilità e rapidità, in modo da mantenere o addirittura superare gli obiettivi di rendimento del sito".

SB Energy, che ha già utilizzato le capacità di analisi tramite droni di SenseHawk per monitorare la qualità e l'avanzamento delle operazioni di costruzione, ora prevede di utilizzare nei suoi impianti operativi gli strumenti di gestione delle attività di SenseHawk e la soluzione Therm per la termografia a infrarossi.

Informazioni su SB Energy

SB Energy, una società interamente controllata da SoftBank Group Corp., è una piattaforma leader nel settore fotovoltaico, dello stoccaggio dell'energia e della tecnologia su scala di utenza. SB Energy sviluppa, costruisce, possiede e gestisce alcuni dei progetti rinnovabili più grandi e tecnologicamente avanzati in tutti gli Stati Uniti. La missione di SB Energy è fornire energia rinnovabile flessibile su larga scala, accelerando la transizione energetica globale a vantaggio del nostro pianeta, dei nostri clienti, delle comunità e delle persone.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web http://www.sbenergy.com.

Informazioni su SenseHawk

SenseHawk, Inc. è un fornitore di SaaS con sede in California, operante nella digitalizzazione del fotovoltaico. SenseHawk sviluppa e distribuisce applicazioni software on-demand che consentono di migliorare il rendimento, individuare i difetti, monitorare i progressi, aumentare la produttività, ridurre i costi, collaborare e gestire i dati durante l'intero ciclo di vita fotovoltaico. Tra sviluppo, costruzione, operazioni e manutenzione, il software SenseHawk è stato implementato in oltre 600 impianti solari in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web https://www.sensehawk.com.

