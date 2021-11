PENNY Market, arriva la nuova collezione “Design in Tavola” Firma i piatti delle tue feste con le porcellane da collezione di PENNY Market

(Cernusco 3 novembre 2021) - Dal 4 novembre per i clienti PENNYCard

Cernusco, 3 novembre 2021 – “Design in Tavola” è la nuova esclusiva collezione di porcellane, firmata dal prestigioso marchio bavarese Mitterteich, che fa parte del gruppo NG, il più grande produttore di porcellana al mondo.

Disponibile a partire dal 4 novembre e riservata ai clienti PENNY titolari di PENNYCard, la collezione “Design in Tavola” è caratterizzata dai piatti della linea Onda, in fine porcellana bianca. Belle come opere d’arte dal design unico grazie agli originali bordi ampi ed ondulati.

Riservata ai possessori di PENNYCard, l’iniziativa parte il 4 novembre e sarà valida sino al 27 febbraio 2022 presso i punti vendita PENNY Market. Confermato il format di successo delle collezioni PENNY, basato sul sistema della raccolta bollini: un bollino ogni 15€ di spesa con PENNYCard e, raccolti i bollini necessari, i prodotti possono essere ottenuti gratuitamente o tramite contributo.

“La nostra parola d’ordine è qualità, vogliamo offrire ai nostri clienti il meglio e proprio per questo, dopo le iniziative delle precedenti collezioni legate alla valorizzazione del made in italy, dei prodotti italiani e delle eccellenze del nostro paese, – afferma Bruno Bianchini, Strategic Marketing Director di PENNY Market Italia – è ora la volta di un prestigioso marchio bavarese nell’ambito della produzione di prodotti in porcellana di alta qualità, durevoli e dal design esclusivo, perfetti per la tavola delle feste ”.

L’iniziativa “Design in Tavola” sarà supportata da un’importante comunicazione sul volantino PENNY, ADV su WEB e Social Media – con anche un video spot dedicato –, sul sito PENNY Market e attraverso radio nazionali e in-store.

PENNY MARKET

Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. L'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio italiano con 385 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Penny Market propone anche una linea di prodotti a marchio proprio.

Per ulteriori informazioni: www.pennymarket.it

Informazioni su REWE Group

La cooperativa REWE Group è un gruppo leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Nel 2017, la società ha generato entrate esterne totali per circa 60 miliardi di euro. REWE Group, una società fondata nel 1927, impiega oltre 345.000 persone e gestisce 15.300 negozi in 22 paesi europei. Le sue linee di vendita comprendono supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA e MERKUR, dal discount PENNY e dai negozi di toom DIY. La società gestisce anche minimarket (REWE To Go) e le attività di e-commerce REWE Lieferservice, ZooRoyal, Weinfreunde e Kölner Weinkeller. Il marchio DER Touristik comprende i tour operator ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo ed Exim Tours e oltre 2.400 agenzie di viaggio (tra cui DER Reisebüro, DERPART e partner di cooperazione), l'hotel catene lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol e Playitas Resort, nonché l'operatore diretto clevertours.com.

Marcello Caldarella | Corp. Communications Management | Penny Market Italia:mcaldarella@pennymarket.it | +39 366 6270344 | +39 02 92724309

Fabio Valli | ADNKRONOS Comunicazione: Fabio.valli@adnkronos.com | + 39 02 76366 45 | +39 344 1281966