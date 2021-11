La marca di cartucce per stampanti myCartridge nomina Novak Djokovic suo brand ambassador

MIRA LOMA, California, 3 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Il campione di tennis Novak Djokovic è stato nominato brand ambassador di myCartridge, marca di cartucce che offre prodotti e servizi affidabili. Ogni prodotto myCartridge è realizzato con materiali di altissima qualità e rispettosi dell'ambiente, attraverso processi automatizzati. myCartridge assicura agli utenti un'esperienza di stampa eccellente e un servizio post-vendita senza preoccupazioni.

myCartridge, la marca di cartucce di alta qualità promossa da Djokovic, può contribuire a fare la differenza con stampe dalle prestazioni eccezionali.

Sinonimo di qualità, accuratezza e affidabilità, le cartucce di toner e inchiostro di myCartridge garantiscono risultati sempre eccellenti in qualsiasi processo di stampa, con un impatto minimo sull'ambiente.

"Proprio come Novak è uno dei migliori giocatori di tennis al mondo, myCartridge è il miglior fornitore di cartucce per stampanti del settore", ha dichiarato Andy Luo, Chief Executive Officer di myCartridge.

myCartridge vanta tre sotto-marche, myCartridge SUPCOLOR, myCartridge PHOEVER e myCartridge SUPRINT.

Le cartucce, compatibili con stampanti HP, Canon, Brother, EPSON, Samsung, Xerox e di altri produttori, offrono prestazioni eccezionali, proprio come quelle di Novak sul campo da tennis. Le stampe che utilizzano i prodotti myCartridge sono nitide nel testo, brillanti nel colore e hanno una lunga durata.

"Riteniamo che sia nostra missione e nostra responsabilità rendere il mondo un luogo migliore. Per 'combattere per il futuro' con Novak, doneremo 10 centesimi alla Novak Djokovic Foundation per ogni set di prodotti myCartridge venduto", ha promesso Luo. La missione della fondazione è garantire che tutti i bambini abbiano accesso a un'istruzione prescolare di alta qualità.

"Realizziamo prodotti che hanno il minor impatto possibile sull'ambiente e ci impegneremo sempre per creare gli articoli migliori adoperandoci al massimo per la tutela ambientale".

"I prodotti myCartridge sono realizzati in uno stabilimento all'avanguardia che utilizza materiali ecologici e processi di produzione automatizzati, al fine di garantire che ogni cartuccia offra maggiore precisione e affidabilità rispetto agli altri marchi. Inoltre, offriamo agli utenti un servizio post-vendita senza preoccupazioni, che include resi gratuiti in qualsiasi momento in caso di problemi dopo l'acquisto", ha sottolineato il CEO.

I prodotti myCartridge sono disponibili su Amazon e vengono spediti in numerosi Paesi.

