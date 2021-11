Cambio di direzione per Visualit: la piattaforma italiana apre le porte alle più importanti boutique di alta moda italiane e internazionali.

(Milano 03/11/2021) - Milano 03/11/2021 - Visualit è una piattaforma italiana attiva nel settore delle vendite on-line che permette a selezionati retailer multibrand di vendere i loro prodotti di abbigliamento da uomo, donna, bambino ottenendo così una totale visibilità sul mercato internazionale.

L’obiettivo è quello di creare una piattaforma esclusiva, facile da navigare che soddisfi le esigenze di tutti gli utenti sempre alla ricerca di capi esclusivi. A tutela del venditore/consumatore finale, Visualit è in grado di garantire un servizio di spedizione rapido e sicuro, al momento in Europa, in tempi brevissimi in tutto il mondo, grazie alla partnership

con DHL.

Gli utenti che cercano un marketplace per l’acquisto abbigliamento on line, possono con Visualit acquistare il capo scelto e riceverlo in tempi brevi ovunque si trovino. Se il prodotto acquistato non è conforme alle aspettative, è possibile renderlo o sostituirlo gratuitamente.

Inoltre, Visualit garantisce al cliente, una massima protezione dei dati personali e una totale garanzia nelle transazioni avvalendosi di un team selezionato. Sulla piattaforma è possibile acquistare capi dei migliori brand, limited edition e accessori pre-owned di alto livello.

Per poter vendere i propri prodotti su Visualit, è necessario presentare una domanda di iscrizione, specificando i dettagli del negozio e i brand presenti all’interno dello stesso indicando il link del sito. Tutti questi dettagli verranno valutati accuratamente dal team di Visualit per garantire un’ottima qualità del servizio.

Si legge in una nota rilasciata dal Fondatore di Visualit, Alessandro Livoti “Siamo fieri ed entusiasti di questo nuovo progetto supportato da un team di esperti nel settore Luxury con il compito di selezionare le migliori boutique di abbigliamento per inserirle all'interno della nostra piattaforma con l'obiettivo di consolidare la propria presenza sul mercato internazionale.”

VISUALIT

Sito web: https://visualitboutique.com/

Email: commerciale@visualitboutique.com

Numero Verde: 800723322