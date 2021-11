Bang & Olufsen Cisco 980, arriva la supercuffia

(Milano, 3 novembre 2021) - Bluetooth 5.1 e Qualità Audio

Il meeting di lavoro non è più lo stesso

Milano, 3 novembre 2021 — Qualità di suono impareggiabile e funzionalità integrate per gestire al meglio i meeting di lavoro, il tutto con un design da prima della classe. In una sola parola Bang & Olufsen Cisco 980, una nuova cuffia super professionale nata dalla partnership di due giganti della tecnologia e dunque in grado di soddisfare i palati più esigenti.

Oltre infatti alla capacità di eliminare i tipici rumori di fondo, dettaglio non trascurabile durante una riunione, le nuove cuffie offrono un livello di connettività inedito grazie al Bluetooth 5.1, nonché funzionalità utilissime a chi lavora, come ad esempio i controlli sull’orecchio per silenziare, rispondere o terminare facilmente le chiamate.

La qualità del livello audio è invece garantita dalla stessa Bang & Olufsen, che per l’occasione ha allestito una struttura di microfoni “beamfroming”. Grazie a una tecnica sofisticata di elaborazione del segnale, tale struttura è in grado di potenziare la “Cancellazione Attiva del Rumore”, offrendo un’esperienza di ascolto immersiva e senza distrazioni esterne.

Le nuove cuffie forniscono anche una protezione hardware e software di “livello enterprise" per consentire chiamate e conversazioni sicure, senza contare che la loro struttura leggera ne permette un utilizzo prolungato senza particolari problemi.

"Un audio nitido e di qualità è essenziale negli ambienti di lavoro flessibile", ha commentato Jeetu Patel, EVP e GM, Cisco Security and Collaboration. "Siamo entusiasti di lavorare con un’azienda all’avanguardia come Bang & Olufsen, per portare sul mercato un dispositivo audio di alta qualità, combinando estetica, funzionalità e qualità”.

"Siamo entusiasti di collaborare con Cisco, combinando al meglio i punti di forza di entrambi i brand", ha dichiarato Kristian Teär, CEO di Bang & Olufsen. "Oggi, i clienti vogliono un prodotto che possa essere utilizzato a casa, al lavoro o in viaggio, e che abbia anche un bell’aspetto. Abbiamo integrato le tecnologie leader del settore di Cisco con le nostre rinomate capacità nell'ambito del suono, del design e dell'artigianato per creare un prodotto audio ideale per il mondo del lavoro ibrido”.

Prezzo e disponibilità

Le cuffie Bang & Olufsen Cisco 980 sono disponibili a partire dall'inizio del 2022.

Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) è leader tecnologico mondiale che dal 1984 è il motore di Internet. Cisco stimola nuove possibilità re-immaginando le vostre applicazioni, proteggendo i vostri dati, trasformando la vostra infrastruttura e potenziando i vostri team per un futuro globale e inclusivo. Scopri di più su The Network e seguici su Twitter @CiscoItalia. Digitaliani: l'impegno Cisco per la Digitalizzazione del Paese

Bang & Olufsen

Bang & Olufsen è un marchio di prodotti audio di lusso fondato nel 1925 a Struer, in Danimarca, da Peter Bang e Svend Olufsen la cui passione e visione rimangono le fondamenta dell'azienda. Per quasi un secolo, Bang & Olufsen ha ampliato i confini della tecnologia audio e l'azienda continua a essere all'avanguardia nell'innovazione acustica. Oggi ogni prodotto Bang & Olufsen è ancora caratterizzato dalla combinazione unica di un bel suono, un design senza tempo e una manifattura senza rivali. I prodotti innovativi e avanzati dell'azienda sono venduti in tutto il mondo nei negozi Bang & Olufsen, su bang-olufsen.com e in rivenditori selezionati. L'azienda impiega circa 900 persone e opera in più di 70 mercati. Le azioni di Bang & Olufsen sono quotate al NASDAQ Copenhagen A/S.

