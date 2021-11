Apre a Roma il primo Showroom del Real Estate

(Roma 3 novembre 2021) - Dopo l’inaugurazione di Milano, Italy Sotheby’s International Realty

porta nella Capitale una nuova filosofia di accoglienza

Roma 3 novembre 2021. L’atmosfera intima di una residenza privata e l’eleganza intramontabile dei Maestri del design italiano. Italy Sotheby's International Realty, protagonista nel settore immobiliare in Italia e nel mondo, apre il primo showroom del real estate a Roma, in Via della Fontanella di Borghese: uno spazio esclusivo nel cuore della Capitale che racconta una nuova filosofia di accoglienza.

“Dopo l’apertura all’interno dello storico Palazzo Bagatti Valsecchi a Milano, conclamata crocevia del design internazionale e culla dell’innovazione - spiega il Managing Partner di Italy Sotheby’s International Realty Lodovico Pignatti Morano - abbiamo portato anche a Roma l’esperienza di un luogo unico, simbolo di rinascita e ripartenza. Oltre ad offrire i nostri servizi, infatti, lo showroom accoglie gli ospiti in uno spazio dove possano sentirsi a casa e, circondati dalla bellezza di pezzi emblematici, riscoprire la storia dell’architettura e del design dei Maestri italiani”.

L’allestimento, curato dalla Galleria Giustini / Stagetti, restituisce il fascino ricercato e senza tempo che da sempre caratterizza il lavoro di Italy Sotheby’s International Realty e ne conferma la forte vocazione residenziale. In quest’ottica, lo showroom presenta una selezione di esclusivi arredi moderni e contemporanei e rievoca, in un susseguirsi di ambienti, una ricerca dedicata al recupero di un gusto classico e un design di uso domestico che contribuiscono a ricreare l’atmosfera di un’abitazione privata.

Nel nuovo spazio si potranno ammirare pezzi iconici come il monumentale tavolo Valmarana di Carlo Scarpa, la poltrona Gala di Franco Albini e quella per Cassina di Ico Parisi, le celebri luci di Tito Agnoli prodotte con O-Luce, il coffee table di Afra e Tobia Scarpa per Poggi, l’armadio di Carlo De Carli per Casa Galli, e i lampadari di Fulvio Bianconi (per Venini Murano) e di Gino Sarfatti (per Arteluce). Ma anche complementi contemporanei come, ad esempio, le mensole C_zero e il coffee table XYZ di Luca Cipelletti e i disegni a inchiostro di Fernando Campana.

Operativamente, il team dello showroom offrirà agli ospiti i servizi proposti da Italy Sotheby’s International Realty nei 10 uffici già presenti in Italia e dedicati ai comparti Residenziale, High-Street-Retail, Retreats e Investments and Advisory Services.

Tra le proposte residenziali di Italy Sotheby’s International Realty a Roma:

Affascinante proprietà di rappresentanza di 542 metri quadri su un unico livello all’interno di una dimora storica, il Palazzo seicentesco voluto dalla famiglia Orsini, situato tra Piazza Navona e Castel Sant’Angelo. Lo spazio è suddiviso in 19 ambienti eleganti, con soffitti finemente decorati a cassettoni, camini e affascinanti affacci.

Sette appartamenti all’interno di Mercede 33, il nuovo sviluppo nel cuore di Roma, a pochi passi da Piazza di Spagna. Le soluzioni, di diverse metrature, sono personalizzabili e tutte ristrutturate per vivere il fascino e l’atmosfera unica del centro storico, senza rinunciare a più moderni standard abitativi internazionali.

Tre esclusivi appartamenti nel nuovissimo complesso immobiliare Camilluccia 535, progetto di respiro internazionale che propone un’innovativa visione di casa che coniuga tecnologia e rispetto per l’ambiente in un contesto unico nel suo genere.

Italy | Sotheby’s International Realty

italy-sothebysrealty.com

Creato nel 1976, il brand Italy Sotheby’s International Realty si distingue nell’impegno per un servizio impeccabile che per più di due secoli ha caratterizzato la Casa d’Aste Sotheby’s.

L’Italia, tra i 5 Paesi più visitati al mondo e unico nel suo inestimabile patrimonio artistico e culturale, eccelle per natura, moda, design ed enogastronomia. Questo è ciò che ogni giorno Italy Sotheby’s International Realty rappresenta con una posizione di leadership nella promozione per la vendita e l’affitto degli immobili più prestigiosi.

Con 10 uffici a Milano, Roma, Como, Firenze, Lucca, Torino, Lago Maggiore, Lago di Garda, Porto Cervo e Noto, e 2 showroom a Milano e Roma, Italy Sotheby’s International Realty si avvale della collaborazione di 24.000 broker in oltre 1000 uffici in 75 paesi del mondo offrendo i propri servizi con dipartimenti dedicati: residenziale, High Street Retail, IAS – Investments and Advisory Services, Retreats (Luxury Vacation Rentals).

Sito web

https://www.italy-sothebysrealty.com/it/uffici-e-contatti/showroom/roma-via-della-fontanella-di-borghese.html

Mail: fontanellaborghese@sothebysrealty.it

Tel: + 39 06 7925 8885