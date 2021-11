Lancio della tecnologia delle sospensioni CVSAe di Tenneco in Cina sulla nuova auto elettrica premium ZEEKR 001

LAKE FOREST, Ill., 2 novembre 2021 /PRNewswire/ -- La tecnologia delle sospensioni elettroniche (CVSAe) di Tenneco (NYSE: TEN) verrà lanciata in China sulla shooting brake elettrica premium ZEEKR 001. ZEEKR è il nuovo marchio premium esclusivamente elettrico di Zhejiang Geely Holding Group; si tratterà del primo veicolo dotato di tecnologia CVSAe ad essere prodotto in Cina per una grande casa automobilistica cinese.

Sviluppata dalla business unit Advanced Suspension Technology (AST) di Tenneco per offrire un maggiore comfort di guida e una gestione più dinamica del veicolo rispetto alle sospensioni tradizionali, la tecnologia CVSAe è stata ampiamente adottata dai produttori di veicoli europei, con oltre 20 milioni di unità consegnate ad oggi per più di 75 modelli di veicoli per il trasporto di passeggeri.

Clicca per twittare: Lancio della tecnologia delle sospensioni CVSAe @MonroeIntelSusp di Tenneco in Cina sulla nuova auto elettrica premium ZEEKR 001. @ZEEKR è il nuovo marchio premium esclusivamente elettrico di Zhejiang Geely Holding Group; si tratterà del primo veicolo dotato di tecnologia CVSAe ad essere prodotto in Cina.

La tecnologia CVSAe è una delle diverse sospensioni elettroniche disponibili nella gamma Monroe® Intelligent Suspension dell'azienda. CVSAe si adatta costantemente alle mutevoli condizioni della strada sulla base dei dati forniti dai diversi sensori presenti sul veicolo, garantendo caratteristiche di smorzamento ottimali in ogni momento. Un'unità di controllo elettronica elabora gli input dei sensori e regola l'input di corrente alla valvola elettroidraulica di ciascuno dei quattro ammortizzatori del sistema in modo indipendente. È possibile configurare diverse modalità di guida, più confortevole o più sportiva, consentendo ai conducenti di selezionare la propria modalità preferita garantendo la massima soddisfazione.

"CVSAe garantisce un'esperienza di guida eccezionale e al contempo un consumo energetico estremamente basso. È la soluzione ideale per i veicoli completamente elettrici e ibridi", ha dichiarato Henrik Johansson, Vicepresidente e General Manager, Tenneco AST. "La capacità di controllare la forza di smorzamento in un'ampia gamma di regolazioni è particolarmente utile per ottenere un comfort eccezionale e una dinamica di guida solida nei veicoli elettrici".

Oltre a migliorare l'esperienza di guida, la tecnologia delle sospensioni CVSAe può contribuire alla sicurezza del veicolo grazie a una maggiore fiducia e a un maggiore controllo da parte del conducente e alla riduzione dello spazio di frenata in diverse situazioni.

Gli ingegneri Tenneco hanno lavorato a stretto contatto con Geely per integrare il software di controllo del sistema CVSAe nella Sustainable Experience Architecture (SEA) del nuovo veicolo e regolare le sospensioni in modo da ottenere le caratteristiche di guida e di manovrabilità scelte dalla casa automobilistica. La tecnologia CVSAe è integrata nel sistema di ammortizzatori ZEEKR 001CCD.

Gli ammortizzatori CVSAe per il nuovo modello saranno prodotti nello stabilimento di produzione AST di Tenneco a Changzhou, in Cina.

Per saperne di più sulla tecnologia CVSAe e su altre tecnologie Monroe Intelligent Suspension, visita il sito www.monroeintelligentsuspension.com.

TennecoTenneco è uno dei principali progettisti, produttori e commercianti di prodotti per auto per i clienti di accessori originali e aftermarket, con un fatturato 2020 di 15,4 miliardi di dollari e circa 73.000 dipendenti e collaboratori che lavorano presso più di 270 sedi in tutto il mondo. Con i quattro gruppi in cui si articola la nostra attività (Motorparts, Performance Solutions, Clean Air e Powertrain), Tenneco porta avanti il progresso nella mobilità a livello mondiale, fornendo soluzioni tecnologiche per mercati globali diversificati, tra cui veicoli leggeri, veicoli commerciali, mezzi fuoristrada, veicoli industriali, sport motoristici e aftermarket.

Visita il sito www.tenneco.com per ulteriori informazioni.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1674473/Tenneco_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1674474/Tenneco_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1674475/Tenneco_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/878310/Tenneco_Inc_Logo.jpg