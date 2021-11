Chen Zhiping, vicepresidente di ZTE: Una strada digitale verso la neutralità carbonica

SHENZHEN, Cina, 1 novembre 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per telecomunicazioni, imprese e consumatori dell'Internet mobile, ha annunciato oggi che la sig.ra Chen Zhiping, Vice presidente e direttore generale del dipartimento Branding di ZTE, ha tenuto un discorso programmatico intitolato "Una strada digitale verso la neutralità carbonica" illustrando come ZTE può aiutare le aziende di vari settori a risparmiare energia, ridurre le emissioni e infine promuovere la realizzazione dell'obiettivo della neutralità carbonica della società sfruttando l'innovazione tecnologica digitale di ZTE.

"Riteniamo che la digitalizzazione aiuterà le industrie tradizionali a raggiungere gli obiettivi e le sfide del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni in tutto il settore", ha dichiarato la sig.ra Chen.

In qualità di volano dell'economia digitale, ZTE utilizza l'innovazione tecnologica per aprire la strada verde all'economia digitale e promuove il raggiungimento del dual carbon goal attraverso attività, supply chain, infrastrutture TIC e industria verdi.

Di seguito sono riportati alcuni punti cardine del discorso della sig.ra Chen:

Nel 2020, a parte il COVID-19 che si è diffuso In tutto il mondo, avete percepito che la temperatura è un po' insolita? Lo scorso giugno, in una città siberiana nel Circolo Artico la temperatura ha addirittura raggiunto i 38 gradi! Questa è la temperatura più alta mai registrata nel Circolo Artico. Se l'aumento della temperatura globale rimane controllato entro 1,5 gradi, si eviterà un gran numero di perdite e rischi causati dal cambiamento climatico.

Al giorno d'oggi la neutralità carbonica gode del consenso globale.

137 Paesi hanno proposto un obiettivo di azzeramento delle emissioni di carbonio entro giugno 2021 e più di 1200 aziende si sono impegnate a partecipare all'iniziativa SBTi (Science Based Targets initiative), in cui i colossi del mondo dell'informatica fungono da apripista nella definizione di obiettivi strategici di emissioni zero. La Cina ha annunciato impegni e obiettivi in materia di emissioni di carbonio.

La tecnologia digitale svolge un ruolo chiave nel raggiungimento dell'obiettivo di neutralità carbonica

Se vogliamo raggiungere l'obiettivo della neutralità carbonica, le industrie tradizionali si trovano ad affrontare una sfida più impegnativa, vale a dire la riduzione dei consumi. Il settore delle ICT rappresenta il 2 per cento delle emissioni totali di carbonio nel mondo ogni anno. Con la crescita dell' implementazione delle infrastrutture digitali, anche le ICT devono affrontare notevoli sfide in tema di riduzione delle emissioni. L'ITU (Unione internazionale delle telecomunicazioni) ha annunciato che il settore delle ICT ridurrà le emissioni del 45% entro il 2030.

Con l'accelerazione della trasformazione digitale, le tecnologie rappresentate da 5G, big data, cloud computing e intelligenza artificiale sono state costantemente migliorate e le tecnologie digitali sono più ampiamente utilizzate in tutti gli ambiti della vita.

Possiamo migliorare l'efficienza dell'allocazione delle risorse, della produzione e della vita attraverso connessioni dati, archiviazione, calcoli e applicazioni efficienti. Molti dati di ricerca dimostrano che la tecnologia digitale può aiutare altri settori a ridurre le emissioni di carbonio di oltre 10 volte rispetto alle emissioni di carbonio del settore delle ICT. È quindi chiaro che la tecnologia digitale svolge un ruolo chiave nel raggiungimento dell'obiettivo di azzeramento delle emissioni del carbonio.

Ponendosi come modello da seguire, ZTE intraprende un percorso di sviluppo verde nella trasformazione digitale

In qualità di esperto positivo dello sviluppo verde, ZTE promuove la gestione della protezione ambientale negli uffici e nelle attività manifatturiere per ridurre il consumo di risorse naturali.

L'azienda ha adottato una serie di misure per ridurre le emissioni di carbonio aziendali, come il perseguimento della produzione verde e la conservazione delle risorse e dell'energia attraverso la continua trasformazione dei processi di produzione.

Attraverso l'ottimizzazione dei processi di produzione (invecchiamento ad alta temperatura), il risparmio energetico annuo supera i 30 milioni di kWh. Abbiamo avviato la gestione del monitoraggio dell'impronta di carbonio per l'intero ciclo di vita del prodotto. Promuoviamo i condizionatori d'aria intelligenti e l'illuminazione intelligente per ridurre il consumo di elettricità, garantendo nel contempo un ambiente di lavoro confortevole per i dipendenti. Attraverso la generazione di energia fotovoltaica verde, la produzione di elettricità annuale ha superato i 3 milioni di kWh. Inoltre, l'azienda collabora con oltre 160 fornitori di servizi ambientali globali per costruire una rete globale di cicli verdi.

Il nostro obiettivo in termini di carbonio dipende anche dal processo di decarbonizzazione di prodotti e servizi a monte. Stiamo collaborando con partner a monte e a valle per raggiungere congiuntamente il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni nella selezione dei materiali, nel riciclaggio dei materiali e nella logistica.

Finora, oltre 40 fornitori leader hanno sviluppato piani strategici per la riduzione delle emissioni di carbonio. La maggior parte dei fornitori arriverà da partner con impegni mirati nei prossimi 5-10 anni. La gestione degli approvvigionamenti promuove attivamente le emissioni di carbonio dei fornitori in molti modi. Migliora costantemente la competitività a basse emissioni di carbonio e lo sviluppo sostenibile della nostra catena di fornitura.

L'infrastruttura digitale verde aiuta gli operatori a costruire reti a basse emissioni di carbonio

Per l'infrastruttura digitale, i siti wireless e i data center rappresentano la proporzione massima del consumo energetico. Le emissioni di carbonio possono essere ridotte introducendo energia verde, costruendo siti verdi e data center verdi.

Nello specifico, nel processo di costruzione dell'infrastruttura energetica della rete di comunicazione, ZTE ha proposto una nuova rete energetica "a zero emissioni" con il concetto di "verde, efficiente, intelligente e affidabile" per aumentare la percentuale di applicazioni energetiche verdi.

Con l'aumento annuale del traffico della comunicazione e l'implementazione su larga scala del 5G, la percentuale del consumo energetico del sito rispetto al consumo energetico dell'intera rete supera il 45%, che è la chiave per ridurre le emissioni.

In qualità di fornitore leader di apparecchiature ITC, ZTE Corporation ha integrato il concetto di protezione ambientale e basse emissioni di carbonio nella progettazione di prodotti per siti e nell'implementazione di soluzioni per un valore di output continuo per la creazione di siti verdi.

Con lo sviluppo di vari servizi di dati e cloud, i data center sono anche giganti del consumo energetico, poiché includono apparecchiature IT, dispositivi di raffreddamento, sistemi di alimentazione e distribuzione e apparecchiature di illuminazione, dove le sole apparecchiature informatiche e di raffreddamento rappresentano l'80% del consumo energetico. La soluzione ZEGO di ZTE è in grado di risolvere il problema del consumo energetico delle apparecchiature.

Attualmente, le soluzioni UniSite, PowerPilot e iEnergy proposte da ZTE attraverso la pratica digitale sono state ampiamente utilizzate nelle reti di operatori globali, aiutandoli a raggiungere il risparmio energetico e la riduzione dei consumi.

Insieme a clienti e partner per consentire a più settori di risparmiare energia e ridurre le emissioni

Negli ultimi due anni, ZTE ha collaborato con operatori e aziende leader del settore per esplorare scenari applicativi ecologici e a risparmio energetico in vari settori ed estrarre applicazioni innovative che possono essere replicate su larga scala.

Inoltre, nel settore manifatturiero, ZTE ha costruito una fabbrica intelligente 5G a Binjiang, Nanjing, che è una fabbrica dimostrativa per il "manufacturing intelligente alimentato dal 5G". Può ridurre il consumo energetico del 40%, creando un campione dimostrativo di risparmio energetico e riduzione delle emissioni per il manufacturing avanzato.

Attualmente, ZTE e i suoi partner continuano a realizzare in modo estensivo pratiche verdi innovative 5G+ e hanno implementato oltre 60 progetti dimostrativi in tutto il mondo.

ZTE implementa attivamente la strategia di neutralità carbonica, promuove il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni nella produzione e nelle attività aziendali, aiuta gli operatori nella costruzione di reti verdi end-to-end a basse emissioni di carbonio e consente attivamente ai settori verticali di conseguire il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni. A tutt'oggi, ZTE ha implementato oltre 500 brevetti verdi per l'innovazione 5G, aumentando l'efficienza e riducendo il consumo mediante l'innovazione tecnologica e la costruzione di reti verdi.

In futuro, ZTE continuerà a ricercare nuove energie, nuovi materiali e nuovi componenti per compiere progressi di rilievo nelle tecnologie chiave, ponendo una solida base tecnica per l'infrastruttura TIC verde e migliorando la profondità e l'ampiezza delle tecnologie digitali per le industrie tradizionali ad alta energia. Inoltre, ZTE contribuirà a migliorare l'efficienza, a risparmiare energia e a ridurre i consumi in vari settori e a raggiungere gli obiettivi di azzeramento delle emissioni del carbonio dell'intera società.

Il raggiungimento dell'obiettivo di azzeramento delle emissioni del carbonio richiede un processo a lungo termine e l'impegno congiunto di tutti i settori dell'industria. ZTE, in collaborazione con partner globali, si è impegnata a aprire la strada verde digitale con innovazioni tecnologiche ICT per un futuro promettente.

