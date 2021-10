Kebony raccoglie 30 milioni di euro in una tornata di finanziamenti guidata da Jolt Capital e Lightrock

- OSLO, Norvegia, 28 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Kebony, l'azienda leader nella tecnologia di modifica del legno attenta all'ambiente, annuncia una tornata di finanziamenti di 30 milioni di euro guidata da Jolt Capital e Lightrock. La visione di Kebony è ridurre le emissioni di CO2 e la deforestazione tropicale utilizzando le proprie tecniche brevettate di modifica del legno, che producono un legno superiore in modo ecologico.

Le principali tendenze dirompenti nell'industria edilizia sono espresse dalla necessità di prodotti più ecologici, più sicuri e migliori, in quanto i materiali edilizi standard quali cemento e acciaio sono grandi emettitori di CO2 a livello globale. Inoltre, l'attuale ampio mercato del legno tropicale è destinato ad essere sostituito da legno migliorato al fine di proteggere la biodiversità e ridurre la deforestazione tropicale.

La tecnologia Kebony® trasforma permanentemente specie di legno sostenibile come il pino in legno Kebony con caratteristiche analoghe (e in alcuni casi superiori) a quelle dei preziosi legni duri tropicali. Questo processo unico ed ecologico è anche un'alternativa superiore al trattamento tradizionale del legno basato sull'impregnazione con conservanti.

La tornata di finanziamenti da 30 milioni di euro di Kebony è guidata da Jolt Capital e Lightrock, che si uniscono agli azionisti di lunga data di Kebony, con entrambe le società rappresentate nel suo Consiglio di Amministrazione. Il conferimento di capitale espanderà e accelererà le iniziative di crescita di Kebony nei suoi mercati principali in Europa e negli Stati Uniti. Il finanziamento permetterà a Kebony di penetrare ulteriormente in un mercato da 3 miliardi di euro e di sfruttare le megatendenze sottostanti alla produzione di materiali sostenibili per l'industria dell'edilizia residenziale e non residenziale.

"Kebony produce il legno più esteticamente gradevole ed ecologico sul mercato, con una qualità superiore che è al tempo stesso attenta all'ambiente ed economicamente vantaggiosa. Per sfruttare ulteriormente le opportunità dell'industria della tecnologia del legno migliorato, siamo orgogliosi di annunciare i nuovi investitori di Kebony Jolt Capital e Lightrock", ha affermato Norman Willemsen, Amministratore Delegato di Kebony.

"Alla Jolt Capital nutriamo un forte interesse per le aziende di tecnologia dei materiali che sfruttano le loro tecnologie brevettate per offrire prodotti sostenibili. Grazie al suo processo collaudato da oltre 20 anni di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie del legno, che conferisce ai legni morbidi coltivati le proprietà auspicabili di quelli tropicali duri, Kebony è una di queste. Siamo entusiasti di finanziare l'espansione dei suoi impianti di produzione europei per sostenere la forte crescita del mercato e offrire un'alternativa alla deforestazione delle foreste pluviali", ha affermato Antoine Trannoy, Socio Dirigente di Jolt Capital.

"Kebony è perfettamente posizionata nella corsa verso la decarbonizzazione del pianeta, e ambisce a essere leader nelle tecnologie di modifica del legno. Non vediamo l'ora di aiutare l'azienda ad attuare la sua strategia di crescita e a sfruttare la notevole scalabilità operativa per continuare il suo percorso di crescita redditizia", ha affermato Kevin Bone, Socio di Lightrock.

"Il nuovo team di gestione ha condotto con successo la trasformazione dell'azienda, e con il sostegno dei nostri nuovi investitori di elevata qualità che forniscono una migliore flessibilità finanziaria, Kebony può accelerare la crescita, migliorare i suoi programmi di sviluppo tecnologico ed esplorare possibili acquisizioni. L'aggiunta di Didier Roux e Rebekah Braswell al Consiglio di Amministrazione rafforzerà l'espansione e la scalabilità di Kebony. Grazie anche alla proposta di vendita unica dell'azienda e alla sua crescita a due cifre, riteniamo che Kebony sia in una posizione ideale per sbloccare il pieno potenziale del legno sostenibile e migliorato" ha affermato Cornelius Walter, il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

"Kebony ha registrato una crescita dei ricavi del 23% nella prima metà del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020, con un EBITDA forte e positivo. Nel 2020 i ricavi erano già aumentati del 26% rispetto all'anno precedente, con un notevole miglioramento dell'EBITDA guidato dalla strategia di espansione geografica dell'azienda nei mercati chiave. La finalizzazione del collocamento privato rafforza significativamente la flessibilità finanziaria di Kebony e ne supporta la strategia di crescita accelerata", ha affermato Thomas Vanholme, Direttore Finanziario di Kebony.