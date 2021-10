Workday Annuncia una Digital Experience Più Coinvolgente per i Dipendenti Con Workday Everywhere

- L'esperienza Senza Confini Porta Workday Nei Luoghi di Lavoro più Diffusi e nelle App Aziendali per Aiutare i Lavoratori a Rimanere Coinvolti, Produttivi e Connessi.

MILAN, Italy, Oct. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), leader nelle applicazioni cloud aziendali per la finanza e le risorse umane, ha annunciato oggi Workday Everywhere, connettori preconfezionati che portano attività e informazioni di Workday direttamente in spazi di lavoro digitali per aiutare le organizzazioni a migliorare l'esperienza dei dipendenti. Con Workday Everywhere, i dipendenti possono accedere rapidamente a Workday nel loro flusso di lavoro naturale, senza dover passare da un'applicazione all'altra. I datori di lavoro possono utilizzare Workday Everywhere per offrire un'esperienza semplice e connessa in modo da migliorare la produttività e il coinvolgimento dei dipendenti.

Come l'ultima offerta di employee experience di Workday, Workday Everywhere supporta il continuo sforzo in modo da aumentare il coinvolgimento con un'esperienza aperta e senza resistenze che incontra le persone ovunque si trovino, portando loro la potenza di Workday nel loro ambiente digitale. Con Workday Everywhere, Workday continua ad avanzare nel percorso iniziato con Workday per Microsoft Teams e Slack con l’obiettivo di creare esperienze più intuitive per la community di clienti Workday composta da oltre 55 milioni di lavoratori.

Iniziative Evolute della Employee Experience per il Nuovo Mondo del LavoroLe nuove sfide di ritenzione della forza lavoro e di produttività poste dalla pandemia di COVID-19 e dai successivi modelli di lavoro ibridi, hanno spinto le organizzazioni ad adottare tecnologie in grado di supportare la propria forza lavoro in modi più significativi. Questa è diventata una priorità per i Chief Human Resources Officer (CHRO) e i Chief Information Officer (CIO) che cercano di fornire le migliori esperienze possibili ai propri dipendenti, molti dei quali ora trascorrono la maggior parte della giornata in uno spazio di lavoro digitale. Workday Everywhere consente un'esperienza senza confini in cui i dipendenti possono accedere a Workday da un'ampia gamma di ambienti, inclusi strumenti di collaborazione, intranet, applicazioni e piattaforme di esperienza dei dipendenti come Microsoft Viva.

Con Workday, CHRO e CIO possono collaborare per creare esperienze di maggiore impatto, personalizzate in base alle esigenze individuali e sufficientemente agili da adattarsi alle condizioni mutevoli.

I clienti che utilizzano Workday Everywhere beneficiano inoltre di:

Commenti alle notizie"I CHRO e i CIO lungimiranti di tutto il mondo si affidano a Workday per avere i dati, gli insight e la tecnologia giusti per dare forma alle employee experiences", ha dichiarato Jeff Gelfuso, chief design officer, Workday. "Progettando Workday Everywhere con le persone al centro, abbiamo reso facile comunicare, accedere alle informazioni e completare le attività in Workday da qualsiasi ambiente digitale - tutto senza interrompere il flusso di lavoro. Continueremo a investire nella fornitura di grandi esperienze per i nostri clienti per aiutarli a migliorare il coinvolgimento dei dipendenti, la soddisfazione e l'appartenenza, così come i risultati di business."

"L'Employee experience è ora una priorità assoluta per i CEO di tutto il mondo, eppure la proliferazione di piattaforme tecnologiche rende questo difficile", ha affermato Josh Bersin, analista globale delle industry e preside della Josh Bersin Academy. "Workday Everywhere è una strategia brillante che consente ai dipendenti di accedere a Workday da qualsiasi piattaforma, semplificando la vita a dipendenti, manager, risorse umane e IT".

DisponibilitàWorkday Everywhere è attualmente disponibile senza costi aggiuntivi per i clienti di Workday Human Capital Management tramite Workday per Slack e Workday per Microsoft Teams; Workday Cards per Microsoft Viva Connections si prevede essere disponibili verso la fine di quest'anno solare.

