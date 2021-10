Michter's lancerà sul mercato il 20 Year Bourbon a novembre

LOUISVILLE, Ky., 27 ottobre 2021 /PRNewswire/-- Poco dopo essere stato nominato "Il whisky americano più apprezzato" dal magazine britannico Drinks International, Michter's inizierà a spedire il 20 Year Kentucky Straight Bourbon alla sua rete di distributori e importatori nel mese di novembre.

"Questa release è particolarmente di mio gradimento perché i barili che il nostro Mastro Distillatore Dan McKee e la nostra Master of Maturation Andrea Wilson hanno scelto sono davvero ricchi e stratificati" ha dichiarato Joseph J. Magliocco, Presidente di Michter's. L'edizione 2021 segnerà la prima release del Mitcher's 20 Year Kentucky Straight Bourbon dal 2019. Wilson ha commentato: "Questo whisky mostra davvero come la cura e l'attenzione durante l'intero percorso di invecchiamento possano portare a un'espressione di assoluta bellezza. Sorseggiarlo riflette l'esperienza di assaporare un dessert raffinato e goloso". "Prestiamo particolare attenzione ai nostri barili una volta che raggiungono i 15 anni di invecchiamento perché vogliamo che esprimano il perfetto equilibrio tra gusto e complessità fornita dalla quercia" ha dichiarato Dan McKee, Mastro Distillatore di Michter's.

Il 21 ottobre 2021 Drinks International ha pubblicato la sua prima lista dei "Whisky più apprezzati al mondo". Nel descrivere l'Accademia degli elettori riunita per classificare i whisky, Drinks International ha dichiarato: "La nostra Accademia è composta da acquirenti, proprietari di bar, scrittori, esperti di formazione e altri specialisti che non hanno affiliazioni con alcun marchio per garantire che i risultati non siano frutto di pregiudizi e venga preservata l'integrità a tutti i livelli". Michter's ha ottenuto il maggior numero di voti, risultando così il whisky americano più apprezzato. Si piazza invece al quarto posto della classifica generale dei whisky più apprezzati.

Michter's vanta una lunga e ricca tradizione nell'offerta di whisky tradizionali americani di impareggiabile qualità. Con le sue offerte in produzione limitata, invecchiate fino al momento di maturazione ideale, l'apprezzatissimo portafoglio di Michter's comprende Bourbon, Rye e whisky americano. Attualmente il distillatore con sede a Louisville sta allocando il prodotto dato che la domanda ha superato l'offerta.

Il proof della produzione 2021 è 114,2 (57,1% ABV), e il prezzo di vendita suggerito negli Stati Uniti per una bottiglia da 750 ml è 750 USD. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.michters.com, e seguiteci su Instagram, Facebook e Twitter.

