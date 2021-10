Indutrade acquisisce un'azienda italiana di tecnologia del flusso specializzata nella gestione di liquidi critici

STOCCOLMA, Svezia, 27 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Il 22 ottobre 2021, Indutrade ha firmato un accordo per acquisire tutte le azioni della società italiana Italprotec Industries S.r.l., italprotec.com, con un fatturato annuo di circa 10 milioni di EUR.

Italprotec è specializzata nella gestione di liquidi critici, sia con produzione propria che con vendita come distributore. L'offerta comprende tubi flessibili, raccordi, prodotti monouso, valvole, accessori e scambiatori di calore. I prodotti sono resistenti alla corrosione, con elevata resistenza e grado di purezza e funzionano in modo eccellente in ambienti sterili. I clienti sono prevalentemente italiani e operano in settori quali farmaceutico, biofarmaceutico, chimico e alimentare. L'azienda ha 35 dipendenti e ha sede a Cavenago di Brianza vicino a Milano, Italia.

"Italprotec è un'azienda di spicco nella sua nicchia e rafforza il gruppo di aziende di Indutrade all'interno di MedTech e Pharma", afferma Bo Annvik, amministratore delegato e presidente di Indutrade. "L'acquisizione è anche una pietra miliare, in quanto è la prima acquisizione di Indutrade in Italia. Siamo molto lieti di accogliere il team Italprotec nella famiglia Indutrade."

L'acquisizione sará completata per la fine di ottobre 2021. Italprotec farà parte della business area DACH di Indutrade.

L'acquisizione è la tredicesima di Indutrade nel 2021 e si prevede che avrà un impatto marginalmente positivo sugli utili per azione di Indutrade.

Informazioni su IndutradeIndutrade è un gruppo tecnico e industriale internazionale che oggi è composto da oltre 200 aziende in 30 paesi, principalmente in Europa. Lavoriamo in modo decentralizzato per creare una crescita sostenibile e redditizia sviluppando e acquisendo aziende di successo guidate da imprenditori appassionati. Le nostre aziende sviluppano, producono e vendono componenti, sistemi e servizi con un contenuto tecnologico significativo in nicchie selezionate. La nostra cultura basata sul valore in cui le persone fanno la differenza è stata la base del nostro successo sin dall'inizio nel 1978. Il fatturato di Indutrade nel 2020 è stato di 19,2 miliardi di corone svedesi e il titolo è quotato al Nasdaq di Stoccolma.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1671458/Indutrade_Logo.jpg

Per ulteriori informazioni, contattare:Bo Annvik, Amministratore Delegato e Presidente del gruppoTel: +46 8 703 03 00 info@indutrade.com