Giancarlo Federico, Federcar: cinquanta anni nel mondo delle auto plurimarca, top service per la nuova mobility

(Lecce 27 ottobre 2021) - Il mondo dell’automotive è in continua evoluzione, verso il raggiungimento di una sempre più elevata customer satisfaction

Lecce 27 ottobre 2021. Il settore automotive in generale svolge un ruolo centrale all’interno della nostra società: dal lavoro, alle relazioni interpersonali, ai progetti per il futuro. Lo sa bene Federcar, concessionaria auto multibrand di Lecce con un backgrund di ben cinquanta anni nel mondo delle auto plurimarca.

Federcar riassume la storia di Giancarlo Federico che, dopo la laurea in economia e commercio con il massimo dei voti che lo porta a 22 anni ad essere il più giovane italiano iscritto all’albo dei commercialisti, decide di dare una svolta decisiva al suo percorso entrando, al fianco del padre, nel mondo che lo appassionava fin da ragazzo: le automobili.

“Inizialmente abbiamo trattato marchi prestigiosi come Alfa Romeo, Fiat, Mazda e Cadillac e, nel 2013, siamo stati tra i primi a Lecce a creare un’azienda multibrand che propone di tutti i marchi presenti oggi sul mercato”, sottolinea Giancarlo Federico, titolare di Federcar. “Il nostro lavoro si basa sulla professionalità e sul rispetto dei diversi bisogni dei nostri clienti. La nostra mission è focalizzare le effettive esigenze per poi selezionare un ventaglio si soluzioni tra le quali il cliente saprà scegliere l’opzione migliore”.

Con una struttura di oltre 2000 mq, composta da un’ampia parte espositiva e da una zona dedicata ai servizi assistenza e post vendita, Federcar garantisce ai clienti un punto di riferimento per qualsiasi esigenza relativa alla manutenzione del veicolo acquistato. Auto nuove, usate, aziendali, km0 e veicoli commerciali, un parco auto estremamente vasto, grazie al quale chiunque potrà scegliere la soluzione perfetta per le proprie esigenze personali.

Cura e assistenza a 360 gradi per la piena soddisfazione della nuova mobility, confermata dall’alto livello delle recensioni, fanno di Federcar Multibrand un fiore all’occhiello del settore motori in tutta la regione Puglia.

“Questi dati rappresentano per noi non solo un vanto, sono lo stimolo essenziale che ci spinge ad un continuo e costante miglioramento nell’accoglienza e nei servizi”, precisa Giancarlo Federico. “Il nostro lavoro poggia sulla forte convinzione che un cliente soddisfatto costituisca la più importante evidenza di un servizio eccellente. Per questo motivo ci impegniamo, attraverso la nostra rete di assistenza, a garantire giorno dopo giorno i massimi standard di soddisfazione a chi sceglie il service Federcar Multibrand”.

Questi sono i valori sui quali si eleva la Federcar Multibrand. Uno staff preparato che segue il cliente dal suo ingresso in concessionaria fino alla consegna delle chiavi, con supporto, cura, puntualità e precisione anche in fase post vendita.

“Gli anni di servizio e l’esperienza maturata dai collaboratori, nonché la nostra passione per le automobili in primis, sono il cuore del ‘know how’ per il raggiungimento di una sempre più elevata customer satisfaction”, conclude Giancarlo Federico. “Siamo il punto di riferimento per gli automobilisti del territorio non solo per la vendita, il reparto, forse il più importante per noi di Federcar, è stato da sempre l’officina o meglio l’assistenza post-vendita, attraverso il quale forniamo un service completo su ogni tipo di automezzo”.

Contatti: https://federcar.net