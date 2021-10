Piattaforme per l'analisi tecnica: come creare una strategia di trading con Prorealtime

(Chiasso Svizzera 26 ottobre 2021) - Chiasso - Svizzera, 26 ottobre 2021 Per fare trading online in modo efficiente è indispensabile possedere una serie di competenze, tra cui una delle più importanti è l’analisi tecnica. Lo studio dei movimenti dei prezzi permette di ottenere tantissime informazioni utili, usando grafici e indicatori per ottimizzare la propria strategia operativa e gestire il rischio in maniera ottimale.

Oggi le nuove tecnologie consentono di realizzare analisi finanziarie particolarmente accurate, grazie a software di nuova generazione completamente personalizzabili. Una delle soluzioni più apprezzate per l’analisi tecnica è la piattaforma Prorealtime, uno strumento indispensabile per i trader che vogliono investire in modo professionale sui mercati finanziari.

Come funziona la piattaforma Prorealtime

La piattaforma prorealtime presenta un’interfaccia grafica moderna e molto intuitiva, che ne semplifica notevolmente l’utilizzo.

All’interno è possibile usare la barra dei comandi, per selezionare dalle Liste i titoli da analizzare e aprire i rispettivi grafici, avendo in un’unica schermata tutte le informazioni e gli strumenti necessari per l’analisi tecnica. A questo punto è necessario impostare il grafico, ad esempio aprendo quello tradizionale a candele giapponesi e stabilendo la scala logaritmica.

Dopodiché non resta che definire il periodo da analizzare, inserendo gli indicatori da utilizzare per realizzare lo studio dei movimenti dei prezzi dell’asset. In questo caso si possono scegliere indicatori di trend, di volatilità e di volume, come le Medie mobili, l’ADX e il DMI. Infine è possibile duplicare il grafico, per comparare l’asset con il settore o il mercato di riferimento, con l’obiettivo di confrontarne le performance e ottenere delle indicazioni importanti per gli investimenti.

Alla schermata si possono aggiungere altri indicatori essenziali, come l’RSI, la Forza relativa e il Canale di Donchian, tenendo conto del tipo di valutazione che si vuole effettuare e dei dati che si vogliono estrapolare dall’analisi tecnica. Le configurazioni possibili attraverso Prorealtime sono davvero numerose, per questo motivo è senza dubbio uno dei software più apprezzati in assoluto per realizzare questo tipo di studi sui prezzi degli asset.

Perché scegliere la piattaforma Prorealtime?

Molti trader professionisti utilizzano Prorealtime in quanto mette a disposizione una serie di funzionalità utili per il trading online, considerando che vanta oltre 20 anni di esperienza e quasi un milione di utenti in tutto il mondo. Questo software può essere provatogratuitamente, basta effettuare l’iscrizione online sul sito ufficiale, per ottenere l’accesso alla versione desktop e mobile con una durata di due settimane e nessuna limitazione.

All’interno sono presenti più di 100 strumenti per l’analisi tecnica, tra cui tutti i migliori indicatori usati dai trader professionisti, sistemi per l’identificazione automatica dei trend e notifiche in tempo reale dai mercati. La piattaforma garantisce un’esecuzione rapida degli ordini, è compatibile con la funzionalità multi-screen e si possono anche aggiungere script personalizzabili e indicatori su misura.

Il software è disponibile sia nella modalità per l’analisi tecnica pura, senza accesso ai mercati finanziari, sia nella configurazione per il trading online per posizionare gli ordini dalla piattaforma. In questo caso Prorealtime vanta collaborazioni con importanti broker del settore, tra cui IG, Interactive Broker e Saxo Bank, per una soluzione completa semplice da gestire che permette di investire in maniera professionale.

Il supporto di tecnologie avanzate per lo studio dei grafici è indispensabile, allo scopo di creare strategie operative efficaci e operare in modo consapevole sui mercati. Per imparare a usare questi software è possibile richiedere il supporto di professionisti esperti, attraverso corsi a pagamento specializzati e contenuti gratuiti online, ad ogni modo è fondamentale dedicare tempo e impegno per fare pratica e sviluppare competenze adeguate nell’analisi tecnica.

Per ulteriori informazioni:

IoInvesto.com SA

Scuoladitrading.me

email: info@scuoladitrading.me

Sede: via Laveggio 6, Mendrisio, Svizzera

Telefono: 800140404