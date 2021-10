Gestione social: in ambito professionale sempre più diffuse le piattaforme

(Adnkronos) -

Milano, 26 ottobre 2021 - Attualmente si può dire che la visibilità e la diffusione di un brand dipendano essenzialmente dalla presenza sulle piattaforme social, considerate uno strumento di comunicazione efficace e indispensabile per pianificare le proprie campagne di marketing e per raggiungere i potenziali clienti.

Gestire diversi account social, soprattutto a livello professionale, può essere un po’ complicato, considerando che per ogni singola piattaforma, Facebook, Instagram e così via, è necessario rispettare uno stile specifico e che il tempo necessario per l’inserimento dei post, per quanto limitato, può diventare considerevole quando i social network da gestire sono numerosi. Inoltre, per ottenere i migliori risultati dalle pagine social è di estrema importanza mantenerle costantemente aggiornate.

Per le aziende e i professionisti che desiderano ottenere una visibilità rilevante sui social senza perdere troppo tempo e senza il rischio di errori, un aiuto importante arriva dal tool di PostPickr.

Si tratta di una risorsa innovativa e di una vera e propria eccellenza del Made in Italy, ideata e sviluppata completamente in Italia. Nel dettaglio, questa piattaforma, a cui è possibile accedere direttamente dal sito ufficiale di Postpickr, permette di ottimizzare la gestione dei social a 360 gradi, grazie alle numerose funzionalità offerte per soddisfare le necessità di imprese e liberi professionisti.

Come funziona una piattaforma di gestione social

Una piattaforma di social media publishing è strutturata in maniera tale da poter creare post personalizzati per i diversi social network e pubblicarli contemporaneamente.

La presenza di strumenti e funzioni consente di realizzare i propri post in base alle caratteristiche della pagina social di riferimento, con la possibilità di gestire la formattazione del testo, di caricare immagini e video, di modificare e personalizzare i link e di effettuare ulteriori azioni tipiche di una campagna di marketing digitale.

La piattaforma è inoltre integrata con ulteriori strumenti digitali, tra cui Canva, che consentono di arricchire i post con grafiche d’effetto e immagini suggestive. È possibile pubblicare, velocemente e tramite un’unica azione, i propri post su Facebook, Instagram Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest e Telegram, arrivando a gestire piani editoriali complessi e ad effettuare statistiche e report.

Gli strumenti utili alla gestione di più pagine social

Grazie alla possibilità di accedere a strumenti specifici, la piattaforma di gestione social permette di realizzare progetti su misura per le diverse attività di un’azienda, rivolgendosi a target specifici e gestendo separatamente i contenuti. I progetti possono essere portati avanti da un team di collaboratori, con l’ulteriore possibilità di impostare l’ora di pubblicazione in base al fuso orario del territorio di riferimento. Ogni canale social viene gestito in maniera indipendente, impostando i contenuti così come le notifiche e le operazioni di statistica. Gestire tutti i social attraverso un unico ambiente digitale permette di risparmiare oltre il 70% del tempo, con un notevole vantaggio anche sotto l’aspetto economico.

Il tool di content management dispone di funzioni di controllo e gestione precise e sofisticate, che consentono, ad esempio, di organizzare la comunicazione in relazione ai temi del proprio piano editoriale, con la possibilità di salvare i contenuti nelle apposite rubriche in base agli argomenti e ai relativi canali social. Esiste anche la possibilità di modificare, riutilizzare e ripubblicare i post realizzati in passato.

Uno strumento senza dubbio interessante è il planner delle pubblicazioni, che consiste in un calendario editoriale utile per avere sempre sotto controllo la situazione delle proprie pagine social. Il planner consente infatti di controllare in tempo reale tutte le pubblicazioni in corso nei diversi progetti online, di visualizzare le anteprime e di effettuare modifiche e integrazioni.

La piattaforma di gestione social permette, inoltre, di avere sempre sotto controllo lasituazione e di verificare costantemente lo sviluppo delle proprie pagine, capire quali siano i post più apprezzati e per avere dati più precisi riguardo all’identità dei propri utenti e alle performance ottenute con i vari contenuti.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.postpickr.com/

