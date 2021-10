Planet Farms inaugura alle porte di Milano la più grande e avanzata vertical Farm d'Europa

(Adnkronos) - Presenti autorità, stakeholders e Media

Cavenago di Brianza, 25 ottobre, 2021 - Oggi, alle porte di Milano, Planet Farms ha ufficialmente inaugurato la più grande Vertical Farm europea alla presenza, tra gli altri, di alcune tra le più importanti figure istituzionali, quali il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali StefanoPatuanelli, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente diConfagricoltura Massimiliano Giansanti e la Professoressa Antonella Sciarrone Alibrandi, Pro-rettore dell’Università Cattolica di Milano.

In anni di lavoro, ricerca e investimenti i due soci fondatori, Luca Travaglini e Daniele Benatoff, hanno saputo coinvolgere nel loro progetto visionario tutto italiano le realtà più prestigiose e straordinarie a livello globale.

L’evento, alla cui realizzazione hanno contribuito partners del calibro di Travaglini Spa, Repower, BMW e Signify, ha aggregato personalità del mondo politico, della cultura, esponenti della società civile, del mondo dell’industria e della finanza.

Molti i temi emersi nel corso del dibattito successivo, tra cui il primato italiano nel raggiungere questo ragguardevole obiettivo e le prospettive dell’agricoltura innovativa anche all’estero, sottolineati dal Ministro Patuanelli, il ruolo della Lombardia e delle regioni nell’affiancare e sostenere queste nuove realtà, di cui ha parlato il Presidente Fontana - e ancora - il connubio tratradizione e innovazione e le prospettive e aspettative degli imprenditori del settore su cui si è soffermato il Presidente Giansanti e, infine, il ruolo delle università nel formare i giovani a queste nuove professioni e la necessità che le leggi stiano al passo con l’economia di cui ha parlato la Professoressa Sciarrone.

“Siamo felici e grati a tutti quelli che ci hanno accompagnato e sostenuto in questi anni. È stato un cammino affascinante, ma non privo di difficoltà. Siamo orgogliosi di essere riusciti a realizzare il nostro sogno e di essere riusciti a farlo proprio qui in Italia. Questo momento importante per noi e per tutte le eccezionali persone che rendono unica Planet Farms, rappresenta solo l’inizio della Rivoluzione Verticale”, hanno commentato i due fondatori, Luca Travaglini e Daniele Benatoff.

In un’atmosfera di festa e speranza per il futuro, gli ospiti hanno potuto gustare le specialità preparate con i prodotti Planet Farms dai fratelli Cerea del rinomato ristorante tristellato “DaVittorio” a Brusaporto che vanterà - al suo interno - una piccola vertical farm costruita ad hoc da Planet Farms, che produrrà insalate ed erbe aromatiche da utilizzarsi nelle varie preparazioni.

Planet Farms

Planet Farms è una società leader nel vertical farming, fondata a Milano nel 2018, che ha sviluppato un sistema di coltivazione verticale unico al mondo, in grado di armonizzare perfettamente tutti i parametri fondamentali per la crescita degli ortaggi ottenendo un prodotto dal gusto sorprendente e ricco di proprietà nutritive. Dall’unione tra il meglio della tecnologia mondiale e il meglio dellatradizione agronomica italiana nasce una risposta concreta e scalabile al bisogno di prodottiagricoli sani, di alta qualità, a bassissimo impatto ambientale e alla portata di tutti.

Planet Farms rappresenta una filiera interamente integrata, dove entra un seme ed esce un prodotto finito. Un sistema virtuoso di produzione alimentare in grado di garantire la sicurezza deglialimenti e di rispondere a shock climatici improvvisi capaci di compromettere il regolare approvvigionamento alimentare.

Planet Farms è figlia di un’idea di Luca Travaglini, subito sposata dal co-founder, co-amministratore delegato, nonché amico di una vita Daniele Benatoff. Il suo cammino prende il via da un’iniziativa di ricerca e sviluppo all’interno della Travaglini S.p.A. e può oggi contare sul supporto di una cordata dipartner industriali e soci strategici che annovera nelle sue fila grandi società e imprenditori prevalentemente italiani.

Dopo 4 anni di ricerca e sviluppo, Planet Farms è ora forte di un progetto tecnico e commerciale che ha visto lacostruzione, nei pressi di Milano, a Cavenago di Brianza, della più grande vertical farm inEuropa, una delle più grandi al mondo e la più avanzata a livello di tecnologia e automazione.

