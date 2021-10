Noleggio di auto di lusso: perché gli italiani lo preferiscono

(Adnkronos) -

Milano, 25/10/2021 - Gli ultimi dati sull’argomento indicano che il noleggio delle auto di lusso rappresenta un settore in grande espansione. Alcuni pensano che questo fatto debba riferirsi necessariamente agli altri Paesi, invece le indagini indicano che anche in Italia molti preferiscono noleggiare un’auto di lusso rispetto ad altre opportunità di scelta, come l’acquisto dell’auto stessa. A chi non piacerebbe avere la possibilità, almeno per un dato periodo, di guidare un’auto eccezionale? Non si tratta soltanto di caratteristiche estetiche che fanno dell’auto stessa qualcosa di fuori dall’ordinario, ma si tratta anche di poter contare su performance di alto livello.

Quando fa piacere noleggiare un’auto di lusso

Sono molte le occasioni in cui potrebbe essere importante noleggiare un’auto di lusso. Ci sono dei momenti speciali nella propria vita che possono essere sottolineati anche tramite la possibilità di sfoggiare un’auto importante.

Tra l’altro, come indicano anche varie ricerche fatte a tal proposito, molti connazionali sono davvero contenti di poter affittare un’auto di lusso anche per un weekend, per vivere un’esperienza particolare.

Non bisogna pensare assolutamente che le spese da sostenere per un servizio di auto noleggio di macchine di lusso siano proibitive, anche perché le società che offrono servizi di questo tipo si occupano di sostenere anche i costi che riguardano la manutenzione dei veicoli.

Ma scopriamone di più, facendo riferimento ad un’esperienza concreta nel settore del noleggio delle auto di lusso, riferendoci ad un’impresa che sta acquistando sempre più popolarità.

L’esperienza della Vami Luxury Rent nel noleggio delle auto di lusso

Voler delineare l’esperienza della Vamiluxuryrent.com significa ripercorrere a grandi linee la storia di Michele e Valentina. Lei, Valentina Dagna, e lui, Michele Vurro, sono attualmente i proprietari di un’azienda a Milano che si basa su una delle più grandi flotte di Luxury Rent in tutta Europa.

Valentina e Michele, giovani innamorati, erano appassionati di auto di lusso e spesso erano soliti noleggiarle per passare dei fine settimana all’insegna di esperienze particolari. Dopo essersi sposati hanno trasformato la loro passione in un vero business e hanno dato vita alla Vami Luxury Rent.

L’azienda di loro proprietà si occupa proprio di noleggiare auto di lusso, potendo contare su marchi eccezionali. Fra questi è possibile ricordare, per esempio, la Ferrari, la Lamborghini, la Porsche e la McLaren.

L’azienda in questione è riuscita a stabilire dei contratti molto interessanti con le case automobilistiche e ha avuto l’occasione di espandersi in tutto il vecchio continente. Non è un caso, perché la flotta di auto di lusso che possiede è una delle più grandi in tutta Europa.

Ci sono delle occasioni speciali che Vami Luxury Rent ha vissuto, come per esempio la possibilità di avere in anteprima la Ferrari Roma. Adesso l’azienda si prepara all’arrivo di altre auto davvero incredibili.

È conveniente noleggiare un’auto di lusso?

Sono molti i vantaggi relativi al noleggio di un’auto di lusso. Innanzitutto c’è la parte burocratica, che viene assolutamente snellita, per non ritrovarsi ad avere a che fare con delle complicazioni noiose.

Anche se si vuole noleggiare un’auto sportiva, si ha la possibilità di scegliere tutto ciò che rientra nelle proprie preferenze. Le società che si occupano di noleggiare le auto di lusso mettono tanti modelli di automobili a disposizione. Per esempio spesso gli utenti preferiscono noleggiare i SUV, che, secondo le ultime indagini relative a questo settore, sono tra le più scelte.

Basta pagare una certa cifra in accordo con la società di noleggio, anche tenendo conto delle caratteristiche dell’automobile, e si ha sempre la possibilità di cambiare il modello a seconda delle occasioni. Non occorre preoccuparsi nemmeno delle spese di manutenzione, perché, non essendo l’automobile di proprietà, sarà la società di noleggio a provvedere a fornire delle auto di ottima qualità anche per quanto riguarda le prestazioni.

