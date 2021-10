Idraulico Roma: servizi idraulici di intervento e assistenza tecnica a domicilio disponibili su tutto il territorio capitolino e provincia

(Roma, 22 ottobre 2021) - I problemi idraulici non vanno mai sottovalutati, affidarsi a professionisti competenti è sempre la scelta migliore

Roma, 22 ottobre 2021 - I problemi idraulici non vanno mai sottovalutati, per questo motivo è importante sapere quando è necessario rivolgersi a tecnici competenti che siano in grado di far fronte a qualsiasi esigenza, sia ordinaria che straordinaria per le quali è vivamente sconsigliato il fai da te.

In tutte quelle situazioni di emergenza e non, Idraulico Roma garantisce la migliore assistenza idraulica per riparazioni idrauliche generiche, assistenza caldaie, scaldabagni e condizionatori, riparazioni perdite di gas con rilascio certificazione di conformità, rotture improvvise di servizi igienici, riparazione termosifoni, sanitari, flessibili, lavandini, water, scarichi e spurgo pozzi neri.

Idraulico Roma, grazie al suo know-how, garantisce professionalità, serietà, celerità di intervento e chiarezza nei prezzi. Operativa dal 1982, con orario no-stop 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, è attiva su tutto il territorio capitolino e provincia. L’azienda è in grado di gestire e risolvere tutti i problemi e i guasti relativi a qualsiasi impianto idraulico, di riscaldamento, condizionamento e gas, così come la realizzazione, installazione o messa a norma degli stessi.

L’approccio ai progetti e agli interventi operativi nel corso del tempo, grazie alla qualità e alla rilevanza del proprio lavoro, ha raggiunto dimensioni e organico di una vera e propria azienda strutturata.

La dislocazione geografica dei 60 tecnici dello staff, permette ad Idraulico Roma di poter garantire al cliente un servizio a 360 gradi con tempistiche ridotte per servizi idraulici sia residenziali che commerciali. Il team di tecnici qualificati, veloce e affidabile, è dotato di competenze specifiche e dei migliori strumenti e tecnologie per effettuare ogni lavoro in modo corretto e a regola d’arte.

E’ possibile contattare il numero anche per chiedere informazioni sui servizi e la presenza di un tecnico qualificato per sopralluoghi valutativi e preventivi assolutamente gratuiti. Al primo posto tra i valori aziendali vi è senz’altro la trasparenza: Idraulico Roma si contraddistingue per l’ampio ventaglio di servizi a costi chiari e preventivati prima di effettuare le operazioni tecniche.

Il gruppo di tecnici professionisti risponde ad ogni esigenza idraulica e termo idraulica: manutenzione ordinaria e straordinaria, ricerca guasti e riparazione, sostituzione, installazione e post vendita.

L’ampio raggio di intervento contempla tre ambiti: settore idraulico e termo idraulico (perdite d’acqua, rubinetterie, sanitari, tubi, scaldabagni, ecc.), operazioni di spurgo o disostruzioni, settore caldaie e condizionatori di tutte le marche.

Le squadre che fanno fronte a questi servizi sono ben distinte, in quanto specializzati su macchinari e comparti specifici, per offrire un servizio completo, qualitativamente valido e a prezzi vantaggiosi.

Contatti: https://www.idraulicoroma.com