Yeastar presenta Yeastar Central Management, una piattaforma incentrata sul canale per l'agilità operativa e di gestione

XIAMEN, Cina, 21 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Yeastar (www.yeastar.com), fornitore leader mondiale di sistemi PBX per le PMI, ha lanciato oggi Yeastar Central Management (YCM), una piattaforma centralizzata creata per la fornitura di servizi di comunicazione cloud e per la gestione dei dispositivi on-premises di Yeastar.

Offrire un'esperienza UCaaS basata su Cloud più semplice che mai

YCM consente ai fornitori di servizi di offrire P-Series Cloud Edition, una suite completa di soluzioni di comunicazione unificate che comprende voce, video, meeting, call center, applicazioni, integrazione con terze parti, ecc. Questa piattaforma offre una maggiore semplicità nell'implementazione del servizio e nell'espansione della capacità con pochi clic su un'unica interfaccia.

Yeastar ha inoltre presentato una soluzione chiavi in mano per accelerare il time-to-market. Interamente gestito su un'architettura ad alta disponibilità, consente ai fornitori di servizi di risparmiare sugli investimenti in server cloud e offre loro pieno accesso a YCM per ottimizzare le operazioni.

Gestisci e controlla da remoto, senza compromettere la sicurezza

D'altra parte, YCM consente anche una gestione senza complicazioni di dispositivi Yeastar distribuiti geograficamente presso i clienti. Attraverso il monitoraggio proattivo e gli avvisi istantanei, i partner di Yeastasr possono identificare i problemi prima dei clienti e risolverli tramite connessioni remote protette da HTTPS.

C'è altro che YCM può fare. Consente l'amministrazione condivisa con accesso granulare. La dashboard a pannello unico mantiene gli amministratori al corrente delle metriche e degli stati essenziali. Yeastar allinea YCM anche con il suo portale Partner per semplificare il processo di acquisto e la gestione degli ordini.

"Con la forte domanda da parte dei clienti di comunicazioni unificate e soluzioni basate su cloud, riteniamo che Yeastar Central Management, unitamente alla soluzione chiavi in mano, creerà un flusso di entrate costante e un rapporto di fiducia con i clienti per i fornitori di servizi di tutto il mondo", ha dichiarato Prince Cai, Vice Presidente di Yeastar. "Incentrato sulla valorizzazione dei nostri partner, è anche un ottimo fattore di supporto e di efficienza della manutenzione".

Il 28 ottobre alle 9:00 (GMT) sul portale Yeastar Partner sarà disponibile uno streaming dal vivo con un'analisi approfondita di YCM. Iscriviti qui.

Informazioni su Yeastar

Yeastar fornisce gateway VoIP e PBX VoIP su base cloud e in loco per le PMI, oltre a soluzioni di comunicazione unificate che connettono i colleghi e i clienti in modo più efficiente. Fondata nel 2006, Yeastar si è affermata come leader globale nel settore delle telecomunicazioni con una rete globale di partner e oltre 350.000 clienti in tutto il mondo. I clienti Yeastar usufruiscono di soluzioni di comunicazione flessibili e convenienti che sono state costantemente riconosciute nel settore per le elevate prestazioni e l'innovazione. Per ulteriori informazioni su Yeastar o per diventare partner Yeastar, visitare https://www.Yeastar.com/.

