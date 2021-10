Shopper personalizzate: strategia di marketing efficace e conveniente

(Napoli 21 ottobre 2021) - NAPOLI, 21/10/2021 - In un mercato sempre più globalizzato e concorrenziale mettere in risalto il proprio brand o la propria attività commerciale, diventa sempre più difficile. In epoca di sponsorizzate sui principali social network, campagne pubblicitarie sui motori di ricerca ed altre strategie di marketing digital che richiedono costi piuttosto elevati esistono però strumenti tanto efficaci quanto economici: le shopper personalizzate. Il classico sacchetto in cui vengono riposti i prodotti acquistati offre in realtà infinite possibilità per fare promozione. Che si tratti di saldi, sconti e promozioni speciali, festività e ricorrenze che vale la pena sfruttare in termini commerciali, le buste personalizzate sono un’ottima soluzione per aumentare la visibilità del marchio e intercettare nuovi potenziali clienti. Altro vantaggio delle shopper personalizzate è che possono essere acquistate comodamente online su e-commerce specializzati quali Mister Shopper, che offre tra l'altro un processo di personalizzazione semplice ed intuitivo e realizza buste 100% Made in Italy.

Perché acquistare shopper personalizzate?

Secondo numerosi studi scientifici il cervello umano ha una capacità incredibile nel memorizzare le immagini. Aggiungendo una semplice immagine ad uno slogan pubblicitario, il cervello riesce a memorizzare e a ricordare a distanza di 3 giorni circa il 65% del contenuto che ha visualizzato. Non è un caso che il mondo della pubblicità fin dagli albori abbia utilizzato proprio le immagini per conquistare l’attenzione dei consumatori. A prescindere dalla tipologia di attività, l’acquisto di buste personalizzabili consente di sfruttare il potere delle immagini per catturare l’attenzione dei passanti e per fissare nella loro mente il marchio. Oggi il mercato delle shopper bags è cambiato notevolmente. Non sono più semplici shopper con logo ma sacchetti che è possibile personalizzare con progetti grafici creati su misura del marchio o attività commerciale. Dal momento che le buste sono elementi essenziali ed imprescindibili per qualsiasi tipo di attività è preferibile puntare su shopper create su misura piuttosto che scegliere soluzioni anonime, del tutto inefficaci in termini di promozione e marketing.

Shopping bag personalizzate: pubblicità itinerante low budget

Attualmente la pubblicità online è sicuramente più gettonata rispetto a quella offline. C’è da dire però che i costi della prima tipologia non sempre sono accessibili a tutti. Soprattutto nel periodo post-pandemia, per diverse attività è importante risparmiare sulle voci di costo per fronteggiare la crisi. Rispetto ai budget richiesti per la pubblicità online (annunci su Google, post sponsorizzati su Facebook ed Instagram etc), una shopper personalizzata è decisamente più economica. C’è poi da considerare un altro aspetto: le shopper in carta o in TNT possono essere utilizzate numerose volte dopo l’acquisto. Sono ideali per trasportare il pranzo in ufficio, documenti o per fare la spesa. E così le shopper raggiungono luoghi diversi e se accattivanti graficamente possono attirare l’attenzione dei passanti ed imprimere nella loro memoria il marchio in questione. Un potenziale enorme che richiede budget davvero irrisori rispetto ad una campagna di pubblicità online, o restando nel settore della pubblicità offline, dei costi richiesti per la realizzazione e l’affissione di manifesti pubblicitari.

In cosa consiste la personalizzazione delle buste personalizzate

Personalizzare le shopper bags vuol dire poter scegliere l’aspetto che il sacchetto avrà. Il cliente in questo caso può scegliere la forma e le dimensioni della shopper, la tipologia di manico ed aggiungere il progetto grafico da stampare sulla busta. Il risultato è un prodotto creato su misura che risponde perfettamente alle esigenze di chi li acquista e delle caratteristiche dei prodotti che dovrà contenere. I negozi di alta moda ad esempio prediligono shopper in carta goffrata capienti e resistenti, con un design raffinato ed elegante e manici in raso. Le erboristerie per sacchetti in carta riciclata con manici a piattina. Esigenze che sacchetti standard e preconfezionati non sono assolutamente in grado di soddisfare.

Nuovi materiali ed il ritorno in auge delle buste in carta

Dal 1° gennaio 2018 il Parlamento Europeo ha vietato l’uso dei sacchetti in plastica per contrastare e contenere l’inquinamento ambientale causato da questo materiale. Le alternative ad oggi più gettonate e convenienti sono le shopper bag in TNT (tessuto non tessuto) e le shopper in carta. Nel primo caso si tratta di un materiale innovativo che assicura un’ottima resistenza al peso e all’usura. Si presentano come vere e proprie borse e sono ideali come gadget e cadeaux per fornitori e clienti. Dopo anni ed anni di plastica si è poi, fortunatamente, tornati alle origini: alle buste in carta. Perché ricordiamolo, i primi sacchetti erano per l’appunto realizzati in carta o cartone. In epoca di plastic free, questa è sicuramente la scelta migliore. Le shopper personalizzate in carta sono prodotte con fibre naturali, sono resistenti e riciclabili. Tra le diverse qualità di carta, per ridurre l’impatto ambientale e fare davvero la preferenza, è preferibile acquistare shopper personalizzate in carta riciclata.

Shopper personalizzate online

Acquistare le shopper personalizzate online come anticipato è la soluzione più comoda in assoluto. L’importante è affidarsi ad aziende specializzate nel settore che offrono un processo di personalizzazione semplice. Non basta infatti assicurare materiali certificati e di eccellente qualità, puntare sulle migliori tecniche di stampa. La personalizzazione deve risultare snella ed intuitiva, le caratteristiche delle shopper disponibili devono essere presentate in modo chiaro e trasparente. Il consiglio in questo caso è scegliere aziende e professionisti che realizzano prodotti 100% Made in Italy e che investono costantemente in piattaforme digitali all’avanguardia. Altro aspetto da tenere in considerazione è la sicurezza dei pagamenti online e la tracciabilità delle spedizioni. Tra i diversi metodi di pagamento è preferibile utilizzare PayPal, tra tutti il più sicuro e che vanta un eccellente servizio di assistenza clienti che potrebbe tornare utile soprattutto per gli acquisti online.

Mister Shopper p.iva 05772361217

Via Montanino, 22, 80040 Volla NA

Sito:https://mistershopper.it

Email: info@mistershopper.it

Numero di telefono: 081 461 8685