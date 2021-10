SeaLights annuncia un round di finanziamenti di Serie B da 30 milioni di USD per rivoluzionare la qualità del software su larga scala

- La visibilità completa dei rischi per la qualità del software nell'intero ciclo di vita dello sviluppo rende SeaLights un must per i team DevOps

DALLAS, 19 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- SeaLights, sviluppatore della piattaforma Software Quality Governance, ha annunciato oggi di aver ottenuto un round di finanziamento di 30 milioni di USD capitanato da Red Dot Capital Partners con la partecipazione di Deutsche Bank, Translink Capital e Shasta Ventures, nonché degli investitori esistenti Blumberg Capital, Cisco Investments, TLV Partners e Wipro Ventures. Questo ultimo investimento porta il finanziamento totale di SeaLights a 50 milioni di USD. Nell'ambito di questo round, Barak Salomon e Atad Peled di Red Dot Capital Partners entreranno a far parte del Consiglio di Amministrazione.

"Siamo entusiasti di unirci a SeaLights nella sua mission di rivoluzionare la qualità del software per i team DevOps in ambienti in rapido cambiamento", ha dichiarato Barak Salomon, Managing Partner presso Red Dot. "Confidiamo nel fatto che con questo team esperto e la tecnologia avanzata, SeaLights diventerà presto una delle aziende tecnologiche in più rapida crescita nei mercati del software, DevOps e QA."

SeaLights ha innovato con un approccio radicalmente nuovo, noto come Software Quality Governance, rimarcando l'enorme domanda delle organizzazioni che sviluppano software di fornire qualità ad alta velocità. "SeaLights sta risolvendo un problema reale che da anni è una sfida per le aziende", ha dichiarato Gil Perez, Chief Innovation Officer di Deutsche Bank e Head of Corporate Ventures Capital Group. "Siamo lieti di collaborare con SeaLights per migliorare la loro roadmap del prodotto, soddisfacendo al contempo le esigenze specifiche di settori specifici come i servizi finanziari".

Grazie all'apprendimento automatico avanzato, la soluzione basata sul cloud di SeaLights offre ai clienti la visibilità completa di ogni potenziale rischio di qualità associato alle modifiche del software in tempo reale, consentendo loro di prendere decisioni più rapide basate sui dati. in merito alle release.

"Con l'adozione diffusa di DevOps, la gestione della qualità tradizionale del software non è più adatta allo scopo. È qualcosa di cui siamo stati testimoni diretti con clienti di diversi settori, tra cui finanza, retail, assicurazioni, telecomunicazioni e software informatico", ha dichiarato il CEO e co-fondatore dell'azienda, Eran Sher. "Queste organizzazioni hanno modernizzato i loro strumenti ingegneristici, le infrastrutture cloud e le architetture di microservizi, e richiedono un nuovo approccio che includa analisi dei dati e approfondimenti fruibili per fornire una qualità ad alta velocità."

Questo round di finanziamenti accelererà notevolmente la crescita di SeaLights, consentendo l'espansione globale del suo team, continuando allo stesso tempo lo sviluppo e la distribuzione di nuove funzionalità e prodotti per far fronte ai rischi di qualità del software.

Informazioni su SeaLights

La piattaforma di Software Quality Governance di SeaLights rivoluziona il modo in cui i team di software apportano modifiche al software. Protegge l'integrità della produzione e garantisce che i rischi di qualità siano mitigati il prima possibile nel processo. Con SeaLights, i team software e QA possono concentrare i propri sforzi di test laddove è importante e fornire software di qualità su larga scala.

Informazioni su Red Dot Capital Partners

Red Dot Capital Partners è un venture fund di espansione e crescita con sede in Israele che investe in società tecnologiche innovative. Red Dot supporta le società del suo portafoglio nell'identificare e navigare le opportunità di espansione nei mercati in rapido sviluppo e all'interno di reti e attività di LP, con particolare attenzione al sudest asiatico e Giappone.

Per ulteriori informazioni, visitare https://www.sealights.io/

Contatto per i media: Bar Kofman bar@sealights.io

