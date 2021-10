Workday annuncia che quasi 1.000 clienti sono attivi su Skills Cloud

Workday Aiuta i Clienti ad Accelerare l'Adozione di Strategie del personale Skill-Based

MILAN, Italy, Oct. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), leader nelle applicazioni cloud aziendali per la finanza e le risorse umane, ha annunciato oggi che circa 1.000 organizzazioni utilizzano Skills Cloud per assumere, coinvolgere e trattenere la propria forza lavoro in un mondo che cambia. Inoltre, Workday sta mettendo a disposizione un pacchetto di soluzioni in - skills foundation - per aiutare i clienti ad accelerare l'adozione dell'infrastruttura delle skill Workday, tra cui Skills Cloud, Talent Marketplace e Career Hub.

Secondo un sondaggio globale di McKinsey, l'87% dei dirigenti ha affermato di riscontrare lacune nelle competenze nella forza lavoro o prevede di sperimentarle entro pochi anni, ma meno della metà degli intervistati ha un piano chiaro per affrontare il problema. Questi risultati sottolineano che le organizzazioni hanno bisogno di visibilità sulle competenze dei propri dipendenti, comprese quelle che già possiedono e quelle necessarie per raggiungere gli obiettivi aziendali.

Workday, che ha una comunità di clienti di oltre 55 milioni di lavoratori, aiuta in modo unico le organizzazioni a ottimizzare i talenti fornendo una profonda comprensione delle competenze che possono essere derivate solo con gli insight di un sistema unificato di gestione del capitale umano (HCM). Workday HCM ospita in modo sicuro i dati dei lavoratori, comprese le skill, e li rende disponibili come parte di un'esperienza di talenti connessi, che comprende, tra gli altri, apprendimento, reclutamento e prestazioni.

Skills Cloud, incluso in Workday HCM, si aggiorna dinamicamente lungo il percorso professionale del dipendente in modo da riflettere lo sviluppo di nuove abilità, aiutando i clienti a evolvere continuamente strategie basate sulle skill. Ciò include la possibilità di accedere a dati in tempo reale su dove le competenze esistono — o non esistono —, in modo che possano rispondere meglio alle esigenze aziendali e offrire un'esperienza di talento unificata per la propria forza lavoro. Dal suo lancio nel 2018, Skills Cloud ha aumentato le sue capacità verificate da 25 milioni a oltre 2 miliardi oggi.

Supportare i clienti nella trasformazione delle competenzeCi sono passi fondamentali che le organizzazioni devono compiere quando spostano le proprie strategie di talento per concentrarsi sulle skill. Per aiutare i clienti a iniziare il loro percorso di trasformazione delle competenze, Workday offre supporto in tre aree critiche: foundation, che fornisce l'infrastruttura intelligente per le competenze; insight, che individua opportunità di azione; e ottimizzazione, che alimenta i programmi di talento basati sulle skill.

Commenti alle notizie"Le organizzazioni sono più concentrate che mai sull'implementazione di una strategia delle persone basata sulle competenze per migliorare la fidelizzazione, l'assunzione, il reclutamento e il coinvolgimento dei dipendenti", ha affermato David Somers, group general manager, office of the chief human resource officer, Workday. "Il nostro Skills Cloud fornisce le basi per aiutare i nostri clienti ad adottare una strategia per affrontare le skill e supportare il loro passaggio verso una forza lavoro più agile."

"In Thomson Reuters, vogliamo creare esperienze che mettano al primo posto i dipendenti e che consentano ai dipendenti di crescere e apprendere", ha affermato Dalia Kendik, head of digital HR, Thomson Reuters. “Sfruttare Skills Cloud è stato il primo passo nel nostro passaggio a una strategia delle persone basata sulle competenze, fornendoci i dati e le informazioni necessarie per aiutare i dipendenti a definire percorsi di carriera, ricoprire ruoli interni, riqualificare e promuovere internamente e costruire la nostra pipeline di talenti. Vogliamo portare trasparenza nello sviluppo della carriera e le soluzioni basate sulle competenze di Workday ci aiutano a raggiungere questo obiettivo."

"C'è un enorme cambiamento in atto nei processi aziendali chiave delle risorse umane, con le skill che emergono come una delle più grandi aree di focus mentre le aziende cercano di affrontare le crescenti sfide del talento", ha affermato Holger Mueller, principal analyst and vice president, Constellation Research, Inc. "I clienti di Workday hanno ora l'opportunità di superare le altre organizzazioni sfruttando soluzioni che li aiutano a comprendere meglio le competenze della loro forza lavoro e i dati necessari per migliorare la pianificazione complessiva, il reclutamento, la mobilità interna e la gestione dei talenti."Per maggiori informazioni:

