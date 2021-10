Phillips-Medisize aumenta la capacità di produzione globale, le funzionalità e le collaborazioni per raggiungere l'innovazione in ambito di drug delivery, diagnostica e MedTech

- - Il leader delle soluzioni mediche e farmaceutiche è pronto per scalare la produzione dai nuovi ed estesi stabilimenti produttivi e dai centri R&D in Polonia, Cina e USA

- Le funzionalità end-to-end ottimizzano la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di prodotti e soluzioni sanitarie di prim'ordine, consentendo, al contempo, un risparmio di tempo e costi, nonché una riduzione dei rischi

- Le collaborazioni con i leader del settore Eyevensys, GlucoModicum e Credence MedSystems accelerano l'utilizzo di innovazioni tecnologiche e dei prodotti di prossima generazione

HUDSON, Wis., 19 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Phillips-Medisize, azienda Molex leader nella progettazione e produzione dei dispositivi diagnostici, di drug delivery e MedTech, annuncia l'ampliamento del proprio reparto di produzione globale e le funzionalità estese di progettazione, sviluppo e realizzazione del prodotto al fine di semplificare la distribuzione di soluzioni e prodotti rivoluzionari. Adesso, a livello globale, l'azienda consta di 36 stabilimenti di fama mondiale con funzionalità end-to-end scalabili e realizzate appositamente per aiutare i clienti a portare sul mercato in modo rapido ed efficiente prodotti all'avanguardia da qualsiasi parte del mondo.

"In qualità di partner preferito per i clienti leader mondiali, investiamo costantemente in nuovi talenti e nuove tecnologie che aumentano la capacità e le funzionalità di Phillips-Medisize all'interno dell'intera catena di valore," ha dichiarato Paul Chaffin, presidente del dipartimento Soluzioni mediche e farmaceutiche, Molex. "Il nostro raggio d'azione globale esteso e le nostre risorse ci consentono di risolvere i complessi problemi in ambito di sviluppo e produzione, nonché ci permettono di dar maggiore priorità alle richieste dei clienti relative a una produzione più localizzata, alla gestione della filiera e alle strategie di ingresso sul mercato più rapide."

Aumentare la presenza per un supporto locale e su scala globale

Per affrontare le crescenti richieste di produzione da parte dei clienti nell'Europa continentale, Phillips-Medisize sta costruendo uno stabilimento per la realizzazione di prodotti medici all'avanguardia a Katowice, Polonia. Con l'apertura prevista per il 2022, questo sito andrà a completare i siti di produzione e i centri di innovazione presenti in Asia, Europa, India, Messico e Nord America. Phillips-Medisize sta ampliando la propria capacità produttiva anche a Suzhou, Cina, al fine di servire i clienti del settore farmaceutico e MedTech sia globali sia regionali. Inoltre, è in corso la trasformazione di uno stabilimento di produzione Molex già presente a Little Rock, Arkansas, che consentirà a Phillips-Medisize di restare al passo con le crescenti richieste per la produzione ad alto volume di dispositivi diagnostici negli USA.

Una volta completati i seguenti ampliamenti, Phillips-Medisize offrirà uno spazio di produzione a livello sia regionale sia nazionale di circa 280.000 metri quadrati e funzionalità R&D in tutto il mondo. L'azienda avrà anche 55.000 metri quadri di camere bianche di Classe 7 e 8, che andranno a completare i siti esistenti per la costruzione degli strumenti, nonché sistemi normativi e qualità globale. Nel 2020, Phillips-Medisize ha terminato la realizzazione di un nuovo stabilimento a St. Croix Meadows, Wisconsin, di 26.000 metri quadrati, che supporta la produzione dei componenti stampati per i clienti operanti nel settore di diagnostica medica, che richiedono un assemblaggio ad alto volume e il confezionamento dei prodotti regolamentati. Lo stabilimento comprende anche una camera bianca ISO 14644-1 Classe 8 di circa 6.000 metri quadrati.

Espandere le funzionalità end-to-end

Come parte del suo one-stop shop di soluzioni per la produzione dei dispositivi medici, Phillips-Medisize si concentra sulla progettazione per raggiungere l'eccellenza in materia di producibilità e assemblaggio. Un'innovazione front-end dimostrata, l'ergonomia e la qualità si integrano con il rispetto delle normative per ridurre i rischi e i costi del go-to-market. Le funzionalità estese nella stampa complessa, nella gestione dei farmaci e dei reagenti, nonché nel confezionamento finale e serializzazione, consentono ai clienti di consolidare le filiere globali e, al contempo, di ottimizzare le strategie go-to-market.

L'esperienza combinata di Phillips-Medisize in ambito di connettività, elettronica, plastica e metalli facilita lo sviluppo di diverse soluzioni, tra cui i dispositivi di combinazione quali i sistemi di iniezione ad ago e le tecnologie per i dispositivi indossabili di iniezione. Un impegno risoluto nella gestione rigorosa della qualità è rafforzato dai team dedicati "New Product Introduction (NPI)" presso ogni sito. Si prevede che gli investimenti strategici nell'acquisizione dei talenti per sostenere la crescita continua di Phillips-Medisize porteranno con sé almeno 1.000 dipendenti in più in tutto il mondo per i prossimi due anni.

Ottimizzare le collaborazioni con i leader del settore

Una collaborazione solida e comprovata consente a Phillips-Medisize di essere in prima linea per quanto riguarda gli ultimi progressi in materia di drug delivery, diagnostica e dispositivi MedTech. Oggi, Credence MedSystems ha annunciato una collaborazione strategica con Phillips-Medisize che comprende un aumento della produzione del Credence Companion® e dei sistemi di reidratazione a due camere (Dual Chamber Reconstitution Systems) presso il sito irlandese Phillips-Medisize di Letterkenny e presso il nuovo stabilimento in Polonia.

"Siamo entusiasti di sfruttare la produzione di livello mondiale di Phillips-Medisize man mano che ci avviciniamo all'automazione ad alto volume nel nuovo stabilimento all'avanguardia in Polonia," ha detto Jeff Tillack, COO presso Credence MedSystems. "L'opportunità di scalare la produzione nelle immediate vicinanze delle nostre sedi operative e dei clienti europei accelererà la distribuzione sul mercato delle nostre soluzioni innovative, utili per soddisfare le esigenze dei nostri clienti del settore farmaceutico e i relativi utenti finali."

A settembre, GlucoModicum è entrato a far parte di un programma di progettazione e sviluppo con Phillips-Medisize al fine di incrementare rapidamente la produzione del suo sistema Talisman per il monitoraggio continuo del glucosio con inserimento "needle-free"(senza ago-cannula), il quale utilizza una tecnologia unica di magnetoidrodinamica (MHD). Inoltre, il mese scorso, Eyevensys con sede a Parigi ha annunciato il suo impegno con Phillips-Medisize per ottimizzare la progettazione, lo sviluppo e la produzione ad alto volume del proprio componente dei dispositivi oculari, il quale supporta l'uso delle nuove terapie geniche per il trattamento di diverse patologie degli occhi.

Phillips-Medisize realizza le possibilità

Phillips-Medisize, azienda Molex, fornisce alle aziende leader del settore sanitario e delle scienze biologiche decenni di innovazione al fine di sviluppare soluzioni rivoluzionarie capaci di aiutare le persone a vivere in modo più salutare e produttivo. In media, l'azienda commercializza 50 nuovi prodotti all'anno per i clienti, compreso il dispositivo di drug delivery first-to-market registrato presso la FDA che utilizza un sistema sanitario connesso. Molex porta con sé decenni di esperienza in elettronica avanzata, connettività e tecnologie dei sensori per aiutare a trasformare le soluzioni mediche e farmaceutiche.

