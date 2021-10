Andrea Ruscica, #BecomingTheFuture: il Bestseller sul futuro esponenziale e sull’impatto della tecnologia

(Milano 19 ottobre 2021) - Milano, 19.10.2021 – Il futuro è esponenziale. I dati ci dicono che quello che l’umanità ha creato negli ultimi 10 anni è più grande di quello che ha creato negli ultimi due millenni. Questo implica anche che, ciò che stiamo facendo oggi è solo l’1% di quello che faremo nel corso dei prossimi 10-20 anni. Il motivo? Il progresso tecnologico avanza sempre più veloce. Motivo per il quale non possiamo farci trovare impreparati.

Di questi temi parla il libro di Andrea Ruscica “#BecomingTheFuture. Viaggio al ritmo dell’innovazione” in rilancio oggi su Amazon. Al suo interno l’autore, che vanta 30 anni di carriera ed esplorazione tra tecnologie e modelli organizzativi che stanno trasformando il mondo e il business, attraverso un percorso tra vita e impresa, mostra come il futuro tecnologico sia qualcosa di talmente inarrestabile da mostrare i suoi riflessi immediati persino nella nostra realtà quotidiana.

“L’idea di scrivere un libro è nata dal desiderio di condividere la mia storia e le mie esperienze, con l’intento di trasmettere la mia visione ottimistica del futuro Human-Tech” afferma Andrea Ruscica, autore del libro “In questi anni ho letto, studiato e approfondito tematiche diverse, esplorando i contorni dell’Era Esponenziale che si fanno sempre più evidenti. E così ho condensato il mio punto di vista sul domani e sul ruolo delle tecnologie, in questo mio primo libro che a cominciare dal titolo evoca il perenne divenire di una trasformazione epocale senza precedenti”.

Secondo Ruscica, il titolo del libro #BecomingTheFuture è un vero e proprio motto volto ad accogliere la trasformazione Human-Tech lungo il viaggio, allenandosi a percepire le disruption e a sperimentare la forza delle tecnologie dell’informazione. Prerequisito questo essenziale per lo sviluppo sociale ed economico.

“Da tanti anni seguo il filone del futuro esponenziale, dell’intelligenza artificiale e della tecnologia innovativa. Il libro di Andrea Ruscica è di grande ispirazione per tutte quelle aziende che, come la nostra, sono organizzate come business esponenziali che possono avere un impatto su milioni di persone” conclude Giacomo Bruno, il ‘papà degli ebook’ e fondatore di Bruno Editore. Casa editrice che ha portato gli ebook in Italia nel 2002, ha aiutato 2.400.000 lettori, con l’obiettivo di raggiungere 10.000.000 di italiani.

Il libro è disponibile gratis su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/2XJx0nz

Andrea Ruscica è nato in Sicilia il 1 giugno 1965 ed è cresciuto sulle sponde del Lago Maggiore, a Verbania. Qui ha frequentato l’Istituto Tecnico Informatico Cobianchi e subito dopo ha scelto il percorso di studi in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano. Studio e lavoro sono da sempre in stretta relazione nella sua vita, fin da quando, ancora studente universitario, ha intrapreso la carriera di consulente al fianco delle imprese del territorio. Da sempre la sua passione è comprendere come influenzare le dinamiche d’azienda e come migliorare le performance delle organizzazioni, grazie anche alle soluzioni informatiche. Il 13 gennaio 1993, insieme a tre amici e soci, ha dato vita al progetto Altea, una piccola società di consulenza con grandi aspirazioni per il futuro. Altea Federation è oggi un gruppo di 20 aziende federate e oltre 1.500 persone, che collaborano attraverso un approccio olistico, con l’obiettivo di accompagnare l’evoluzione delle imprese armonizzando tecnologie, processi e persone. Sito web: https://andrearuscica.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it