VinFast è la prima casa automobilistica vietnamita a scegliere LA Auto Show® per entrare nel mercato nordamericano

Il primo produttore automobilistico del Vietnam a livello mondiale a debuttare con i nuovi veicoli a emissioni zero all'AutoMobility LA® 2021

LOS ANGELES, 15 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Il Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), il principale evento presenziale dedicato all'auto e al lifestyle, ha annunciato oggi che VinFast, la prima casa automobilistica vietnamita a livello mondiale, presenterà il suo marchio e i suoi prodotti in occasione dell'AutoMobility LA®. Dopo l'appuntamento annuale del settore e dei media del Salone dell'automobile di Los Angeles, il pubblico avrà l'opportunità di scoprire e sperimentare da vicino i veicoli più venduti del Vietnam per la prima volta in Nord America.

Presente nel mercato dell'acquisto dei migliori veicoli a emissioni zero negli Stati Uniti (secondo JD Power 2021), il Salone dell'automobile di Los Angeles rimane una meta senza pari per le nuove case automobilistiche per il lancio dei loro marchi e prodotti in Nord America. L'AutoMobility LA e il Salone dell'automobile di Los Angeles continuano a fornire alle case automobilistiche storiche e alle startup canali pratici ed efficaci per raggiungere il pubblico target, tra cui investitori, influencer, media, responsabili delle politiche e acquirenti. Ogni nuovo marchio che entra nel mercato nordamericano ha fatto leva sui saloni dell'automobile; VinFast è l'ultimo di una serie di marchi che hanno raggiunto la fama sfruttando la vetrina del Salone dell'automobile di Los Angeles per presentare i propri prodotti al pubblico americano.

"Los Angeles e il Salone dell'automobile di Los Angeles sono sempre stati al centro dell'innovazione automobilistica e dei trasporti", ha dichiarato Lisa Kaz, CEO e proprietaria del Salone dell'automobile di Los Angeles. "Ecco perché startup come Karma, Rivian e ora VinFast hanno scelto la nostra vetrina globale per lanciare i loro marchi e coinvolgere il pubblico in modo creativo, efficace ed esperto. Continuiamo a offrire alle aziende, sia nuove che storiche, i canali ideali per svelare, mostrare e dimostrare le loro ultime innovazioni".

Oltre a VinFast, diverse nuove case automobilistiche debutteranno al Salone dell'automobile di Los Angeles di questo novembre, tra cui Fisker Inc., Mullen e SONDORS dalla California del Sud. Sempre in anticipo sui tempi, l'AutoMobility LA e il Salone dell'automobile di Los Angeles di quest'anno sono pronti a mettere in evidenza l'elettrificazione, la tendenza che maggiormente è destinata a trasformare il settore automobilistico globale in oltre un secolo. Riconoscendo il crescente interesse dei consumatori locali nei confronti dei veicoli elettrici, il Salone dell'automobile di Los Angeles 2021 metterà a disposizione delle prove di guida all'interno della struttura e una nuovissima pista di Test EV interna, alimentata da Electrify America.

La signora Le Thi Thu Thuy, Vicepresidente di Vingroup, ha affermato: "la domanda globale di veicoli elettrici di qualità orienta il nostro impegno costante per creare prodotti di alta qualità per tutti. Abbiamo fatto investimenti cospicui e condotto ampie ricerche di mercato per creare veicoli elettrici di alta qualità in grado di soddisfare i desideri dei clienti di tutto il mondo. Il supporto iniziale del Salone dell'automobile di Los Angeles al mercato dei veicoli elettrici e alla capacità unica di informare influencer e consumatori sull'elettrificazione lo rendono il luogo ideale per introdurre il nostro marchio nel mercato nordamericano."

Il Salone dell'automobile di Los Angeles 2021, che si estende su circa 1 km quadrato tra spazio interno ed esterno, presenterà un mix diversificato di auto, SUV e furgoni, tra cui modelli elettrici, a benzina, ibridi e a idrogeno per appassionati, influencer e acquirenti da scoprire, sperimentare e guidare personalmente.

Il Salone dell'automobile di Los Angeles aprirà le sue porte al pubblico dal 19 al 28 novembre presso il Los Angeles Convention Center. I biglietti sono ora in vendita e possono essere acquistati sul sito web www.laautoshow.com/tickets. Prima dell'apertura al pubblico, il Salone dell'automobile di Los Angeles ospiterà le giornate dei media e del settore, l'AutoMobility LA, che si svolgeranno il 17 e il 18 novembre sempre presso il Los Angeles Convention Center.

Per ulteriori informazioni sull'AutoMobility LA e sul Salone dell'automobile di Los Angeles, comprese le credenziali dei media e del settore, visitare i siti web www.AutoMobilityLA.com e www.LAAutoShow.com.

AutoMobility LA e il Salone dell'automobile di Los Angeles saranno gestiti in piena conformità con tutti i protocolli di sicurezza previsti dal dipartimento di sanità pubblica della contea di Los Angeles.

Informazioni sul Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il primo importante salone automobilistico nordamericano della stagione annuale ed è ampiamente riconosciuto come uno degli eventi più importanti a livello globale. Riflettendo la sua ubicazione geografica, la fiera celebra la passione degli abitanti di Los Angeles per le auto e offre una piattaforma globale per la tecnologia e l'innovazione del settore, sinonimo di California. La fiera è aperta per 10 giorni durante il periodo del Ringraziamento ed è una destinazione imperdibile per molti influencer del settore, appassionati di auto e famiglie che desiderano trascorrere una giornata fuori durante la stagione festiva. Organizzato ogni anno presso il Los Angeles Convention Center, LA Auto Show contribuisce all'economia locale con diverse centinaia di milioni di dollari, stimola il mercato del lavoro della zona ed è il principale generatore di entrate per il LA Convention Center. Nel 2021, le giornate dei media e del settore, AutoMobility LA, si svolgeranno dal 17 al 18 novembre e includeranno una serie di annunci e rivelazioni rivoluzionari del settore. Le porte saranno aperte al pubblico dal 19 al 28 novembre. Il Salone dell'automobile di Los Angeles è approvato dalla Greater LA New Car Dealer Association ed è di proprietà e gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sull'esposizione, segui il programma del Salone dell'automobile di Los Angeles su Twitter, Facebook o Instagram e iscriviti per ricevere avvisi su http://www.laautoshow.com/.

Le aziende interessate a partecipare alle prossime giornate del Salone dell'automobile di Los Angeles riservate agli addetti ai lavori e ai media o alla fiera per il grande pubblico possono contattare Terri Toennies, Presidente di LA Auto Show all'indirizzo terri@laautoshow.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1248285/LA_Auto_Show_and_AutoMobility_LA_Lock_Up_Logo.jpg