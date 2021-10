Nostalgia delle vacanze? Con Moby e Tirrenia si avvicinano gia’ le prossime. Aperte le prenotazioni. Un ponte per le isole per 365 giorni l’anno

(Milano, 14.10.2021) - Milano, 14.10.2021 – L’estate è finita, le vacanze pure, ma c’è una soluzione perfetta per non rimpiangerle, quella di pensare già alle prossime con Moby e Tirrenia, programmandole per tempo, pregustando già il piacere di un’altra estate straordinaria sulle spiagge più amate dagli italiani: Sardegna, Sicilia, Corsica ed Isola d’Elba.

Sono già più di 3800 le partenze aperte ed organizzare per tempo le proprie vacanze non è mai stato così facile e comodo.

Ad aprire ufficialmente la stagione delle prenotazioni sono le linee da e per la Sardegna, a partire dalla Livorno-Olbia-Livorno, che è attiva 365 giorni l’anno e da fine maggio a metà settembre avrà un incremento delle corse con partenze quotidiane diurne.

Dal 26 maggio al 2 ottobre 2022 torna anche la Genova-Olbia-Genova che potrà contare sulle due ammiraglie della flotta, apprezzatissime dai passeggeri, Moby Aki e Moby Wonder, a cui da metà giugno si aggiungerà anche la Moby Drea e da inizio luglio la Moby Otta che porteranno la flotta dedicata a questa rotta da metà luglio a metà settembre a quattro navi, con fino a sei partenze al giorno fra andate e ritorni, notturne e diurne, modulate per assicurare il massimo di comodità e di flessibilità ai passeggeri.

Aperte anche le prenotazioni per le altre linee, a partire dalla Genova-Porto Torres e ritorno che è operativa ogni giorno dell’anno e da fine luglio a fine agosto avrà un incremento delle partenze, con le corse anche diurne.

Anche la Civitavecchia-Olbia e ritorno è attiva con partenze tutto l’anno e da giugno a metà settembre avrà ulteriori partenze quotidiane diurne.

Torna anche la Piombino-Olbia e ritorno, operativa dal 4 giugno all’11 settembre.

E nelle prossime ore apriranno anche le prenotazioni per Corsica e Sicilia, a partire da un’altra rotta attiva tutto l’anno: la Napoli-Palermo e Palermo-Napoli che da fine luglio a inizio settembre vedrà la tradizionale corsa quotidiana serale in entrambe le direzioni incrementata con l’inserimento di corse diurne.

E tornano anche le linee per la Corsica, anch’esse amatissime dai turisti: la Livorno-Bastia-Livorno sarà attiva dal 2 giugno al 2 ottobre, la Genova-Bastia-Genova sarà invece effettuata dal 4 giugno fino al 18 settembre con le due ammiraglie Moby Aki e Moby Wonder che raggiungono la Corsica in sole cinque ore di viaggio, permettendo di godere al massimo delle giornate di vacanza.

Apriranno successivamente anche le prenotazioni per tutte le corse per l’Isola d’Elba, con oltre 100 partenze al giorno nei giorni di punta, una vera e propria metropolitana sul mare, e fra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio, ponte velocissimo fra Sardegna e Corsica.

Una rete di collegamenti straordinaria e che permette la massima flessibilità: per chi prenota entro il 31 maggio 2022 torna la possibilità di cambiare la data del proprio viaggio per tutte le volte che si vuole senza dover pagare alcuna penale e, addirittura, la possibilità di “sospendere” il proprio biglietto per usufruirne nella data che si preferisce fino a fine del 2022.

"Siamo orgogliosi di aprire le prenotazioni fin d’ora e di proporre un servizio per Sardegna, Sicilia, Corsica e Elba ancora più capillare, per venire incontro sempre più alle esigenze dei nostri passeggeri - spiega Alessandro Onorato, responsabile commerciale di Moby e Tirrenia che è intervenuto oggi al TTG di Rimini dove le Compagnie del Gruppo hanno portato gratuitamente gli agenti di viaggio sardi -; dopo gli ottimi numeri dell'estate 2021, che consideriamo quella della ripartenza, ci auspichiamo un 2022 di consolidamento, con ulteriori margini di crescita soprattutto nella prima parte della stagione".

Insomma, Moby e Tirrenia si candidano ad essere in prima linea anche per la prossima estate, assicurando come sempre il network di rotte più completo, la massima flessibilità nelle partenze, i migliori servizi di bordo e l’assoluta sicurezza per i propri passeggeri.

Con Moby e Tirrenia, con un ponte fra il continente e le isole che è la prima infrastruttura italiana sul mare per 365 giorni l’anno, la vacanza 2021 non è mai finita. E quella 2022 è già iniziata.

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa circa 6000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Elba e Arcipelago Toscano con 44 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo, Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato fa capo anche una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl ed è azionista del terminal crociere Porto 2000.