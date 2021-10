Oltre ogni aspettativa: Sungrow presenta le ultime soluzioni fotovoltaiche e di accumulo residenziali a Intersolar Europe 2021

- MONACODI BAVIERA, 13 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Sungrow, fornitore leader mondiale di soluzioni inverter per le energie rinnovabili, ha presentato a Intersolar Europe 2021 il 6-8 ottobre le ultime soluzioni fotovoltaiche e di accumulo monofase e trifase per applicazioni residenziali europee, garantendo sistemi di energia rinnovabile più accessibili, flessibili e affidabili.

Oltre la flessibilità

Su misura per vari scenari residenziali, Sungrow offre un'ampia gamma di inverter fotovoltaici residenziali che vanno da 2 kW a 20 kW e inverter ibridi tra 3 kW e 10 kW; copre quindi applicazioni sia monofase che trifase. Queste nuove soluzioni sono ricche di funzionalità e molto versatili. Grazie al suo design modulare, la capacità della nuova batteria ad alta tensione va da 9,6 kWh a 25,6 kWh.

La soluzione combinata per l'accumulo di energia (ESS) di Sungrow unisce l'inverter e la batteria con una capacità estendibile, consentendo configurazioni flessibili per diverse applicazioni. Il design plug-and-play garantisce una facile installazione che può essere eseguita da un solo installatore nella maggior parte dei paesi.

Oltre la versatilità

I sistemi ESS di Sungrow sono utilizzati per aumentare l'autoconsumo da fonti energetiche rinnovabili laddove la vendita di energia è regolamentata o il pagamento per l'energia introdotta in rete è molto inferiore al prezzo di acquisto. Il backup automatico e senza interruzioni consente al cliente di non essere soggetto a interruzioni di corrente, evitando in molti casi l'uso di generatori. Poiché il prezzo dell'elettricità oscilla, l'ESS può essere impostato per assorbire elettricità quando è economica e rilasciarla quando è costosa e quindi generare risparmio per il cliente.

Il sistema è anche facile da adattare in una casa connessa alla rete che possiede già un impianto fotovoltaico, aggiungendo solo le batterie per l'accumulo. Inoltre, è possibile collegare in parallelo fino a un massimo di cinque inverter, per una potenza totale del sistema fino a 50 kW, particolarmente rivolto a clienti di piccole e medie imprese.

Oltre la sicurezza

Il nuovo inverter fotovoltaico ibrido monofase dispone anche della funzione di recupero PID integrata, che consente all'inverter di compensare la perdita di potenza dei moduli fotovoltaici dovuta al decadimento della polarizzazione PID durante la notte.

Inoltre è dotato della tecnologia AFCI: in caso di guasto dovuto all'arco elettrico, gli interruttori dell'inverter si aprono e interrompono il circuito, migliorando la sicurezza personale, proteggendo le apparecchiature e prevenendo danni al sistema fotovoltaico.

La piattaforma di monitoraggio di Sungrow, iSungrowCloud, garantisce una configurazione e una messa in servizio rapida e semplice poiché installatori e operatori possono comunicare rapidamente con inverter e batterie. Eventuali anomalie di funzionamento vengono rapidamente individuate e la resa dell'impianto viene così gestita tempestivamente, massimizzando la produzione di energia.

"Sungrow ha registrato una forte crescita nei mercati Europei dell'energia solare residenziale e dell'accumulo di batterie. Sono necessari forti sforzi di espansione per continuare lo slancio visto in alcuni mercati pionieristici in tutta Europa. Continueremo a innovare e consentire ai clienti di beneficiare appieno di un sistema energetico meno centralizzato, più digitalizzato e sostenibile", ha affermato Jeremy Powell, Director of Distribution Sungrow Europe.

Riguardo Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") è il marchio di inverter più bancabile al mondo con oltre 182 GW installati in tutto il mondo a giugno 2021. Fondata nel 1997 dal professore universitario Cao Renxian, Sungrow è leader nella ricerca e nello sviluppo di inverter solari con il più grande team di ricerca e sviluppo dedicato del settore e un ampio portafoglio di prodotti che offre soluzioni di inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia per applicazioni utility-scale, commerciali, industriali e residenziali, nonché soluzioni per impianti fotovoltaici galleggianti riconosciuti a livello internazionale. Con una solida esperienza di 24 anni nell'industria fotovoltaica, Sungrow realizza installazioni elettriche in oltre 150 paesi. Scopri di più su Sungrow visitando: www.sungrowpower.com.

