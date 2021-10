Nothing raccoglie ulteriori 50 milioni di dollari e annuncia la partnership con Qualcomm Technologies per alimentare il suo ecosistema tecnologico

- LONDRA, 13 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Oggi Nothing, azienda di tecnologia di consumo con sede a Londra, annuncia la scelta della piattaforma mobile Snapdragon® per alimentare i futuri prodotti tecnologici e la con collaborazione Qualcomm Technologies, Inc.. A questo scopo Nothing ha anche annunciato il completamento di un nuovo round di finanziamento di serie A da 50 milioni di dollari provenienti da investitori strategici e privati. La somma verrà usata per la ricerca e lo sviluppo in preparazione all'ingresso del brand in nuove categorie di prodotti come parte del suo ecosistema.

"Il successo del lancio del nostro primo prodotto, gli auricolari ear (1), ha dimostrato che c'è spazio per un nuovo brand concorrente che possa emergere e vivacizzare la monotonia del panorama odierno. Gli utenti meritano prodotti migliori che siano più semplici da usare, accessibili, ma che abbiano un aspetto accattivante," afferma Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing. "Garantire la connettività senza interruzioni è fondamentale per raggiungere la nostra visione di un futuro senza barriere tra persone e tecnologia. Non vediamo l'ora di lavorare a fianco di Qualcomm Technologies e dei nostri investitori strategici per portare lo sviluppo di Nothing al livello successivo."

"Siamo entusiasti di aiutare Nothing a dare vita al suo attesissimo ecosistema di prodotti tecnologici", dichiara Enrico Salvatori, Presidente e Vicepresidente senior di Qualcomm Europe/MEA, Qualcomm Europe, Inc. "Combinando la potenza e l'efficienza delle piattaforme mobili Snapdragon con la connettività 5G in diverse categorie di dispositivi, stiamo promuovendo lo sviluppo di prodotti innovativi pensati per favorire i consumatori e offrire esperienze più ricche e coinvolgenti."

Nothing ha lanciato gli auricolari ear (1) a luglio 2021 e, nel giro di due mesi, ha raggiunto il traguardo di oltre 100.000 unità vendute. Gli auricolari true wireless abbinano design raffinato a precisione ingegneristica, e assicurano eliminazione attiva del rumore per godere di un'esperienza sonora pura. È il primo dispositivo della linea di prodotti tecnologici connessi dell'azienda.

Per rimanere aggiornati sulle recenti informazioni, vi invitiamo a seguire Nothing su Instagram e Twitter, o visitare nothing.tech e iscriversi alla newsletter.

A proposito di Nothing

Nothing è una società di tecnologia di consumo tech con sede a Londra il cui obiettivo è costruire un mondo senza barriere tra le persone e la tecnologia. A partire dal prodotto di debutto gli ear (1), lanciato nel mese di luglio 2021, Nothing è impegnata a creare prodotti di uso intuitivo e che consentano di rimanere sempre connessi, migliorando la vita delle persone e senza ostacolarla.Nothing è una società privata con il sostegno di GV (ex Google Ventures) e altri investitori privati, tra cui; Tony Fadell (direttore di Future Shape e inventore dell'iPod), Casey Neistat (youtuber e co-fondatore di Beme), Kevin Lin (co-fondatore di Twitch) e Steve Huffman (co-fondatore e CEO di Reddit).

Contatti press@nothing.tech

Ufficio stampa Nothing - Now!PR Mail: nothing@nowpr.it