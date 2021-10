Assicurazione Donazione, tutte le polizze per i rischi della donazione

(Ortona (Ch), 13/10/2021) - Ortona (Ch), 13/10/2021 - La donazione può esporre a numerosi rischi, per proteggersi dai quali può essere necessario sottoscrivere una polizza assicurativa ad hoc. Per questo motivo vale la pena di conoscere il sito web Assicurazione Donazione, che mette a disposizione una Polizza per differenti tipi di Donazione. Ecco, allora, la polizza Trust Facile, la polizza Banca Donatario, la polizza Donazione Facile e la polizza Diritto di Superficie, Locazione e Servitù. A questo punto, però, è utile fare un passo indietro e provare da esaminare nel dettaglio la donazione.

Che cos’è la donazione

Quando si parla di donazione si fa riferimento a uno strumento giuridico che in Italia viene sfruttato di frequente grazie ai benefici fiscali che garantisce. Vi si può ricorrere per trasferire, quando si è ancora in vita, a un parente in linea retta o al proprio coniuge i propri beni immobili. Questo strumento, ad ogni modo, ha il difetto di non poter essere ritenuto definitivo, visto che il bene oggetto di donazione può essere richiesto: lo sancisce il Codice Civile, anche se questo può sembrare strano. Ma questa è la ragione per la quale Stewart Title, compagnia assicurativa di chiara fama, ha messo a punto diversi prodotti ad hoc che servono proprio a garantire i vari soggetti coinvolti e a facilitare la circolazione dei beni immobili che sono stati oggetto di donazione.

La polizza Donazione Facile

La polizza Donazione Facile è uno dei prodotti assicurativi che sono stati messi a punto dalla compagnia. È, appunto, una soluzione pensata per chi desidera comprare o vendere un bene che proviene da una donazione. Sia gli acquirenti che i venditori possono stipulare questa polizza, la quale rimane valida anche nell’ipotesi in cui si proceda a un acquisto con mutuo. In virtù di questa assicurazione, chi ha acquistato un bene oggetto di donazione viene tenuto indenne rispetto al rischio correlato all’obbligo di ridare all’erede legittimario del donante il bene stesso; ma al tempo stesso si tutela anche il creditore ipotecario dell’acquirente, e cioè la banca, rispetto al rischio di perdere l’ipoteca che grava sul bene. La validità della copertura resta tale fino a quando non si prescrive il diritto da parte del legittimario di far valere i propri diritti; inoltre è possibile trasferire la copertura a beneficio degli acquirenti successivi senza che questo comporti dei costi.

La polizza Banca Donatario

Un altro prodotto assicurativo proposto da Stewart è Banca Donatario, una polizza che è stata concepita per agevolare la concessione di mutui che riguardano un bene che è stato oggetto di donazione, richiesti in previsione di una nuova costruzione, di una ristrutturazione o semplicemente di un bisogno di liquidità. Con questo prodotto, l’istituto di credito viene tutelato rispetto al rischio di perdere l’ipoteca che si potrebbe concretizzare nel caso in cui venisse esercitata un’azione di riduzione come previsto dal Codice Civile all’articolo 561.

La polizza Trust Facile

Proseguendo nella rassegna delle polizze messe a disposizione attraverso il sito web Assicurazione Donazione, non si può fare a meno di citare Trust Facile, pensata per favorire il finanziamento e il trasferimento di immobili per i quali è stato effettuato un conferimento in trust. Per chi non lo sapesse, il trust è una soluzione mediante cui si può realizzare, a condizioni specifiche, un atto di liberalità che potrebbe danneggiare i diritti dei legittimari del disponente. Per effetto della polizza viene meno il rischio di dover restituire l’immobile a un erede legittimario i cui diritti sono stati lesi dalla donazione attraverso il versamento diretto, al legittimario stesso, della somma equivalente in denaro stabilita dal Codice Civile all’articolo 563.

La polizza Diritto di Superficie, Locazione e Servitù

Ecco, infine, la polizza Diritto di Superficie, Locazione e Servitù, che serve a coprire i rischi che hanno a che fare con investimenti che riguardano i terreni di provenienza donativa su cui possono essere creati dei diritti di servitù, di locazione o di superficie. Un esempio tipico è quello che chiama in causa gli investimenti in ambito energetico. Infatti coloro che investono nelle energie rinnovabili mettono in atto operazioni grazie a cui acquisiscono le proprietà delle superfici degli edifici e degli impianti destinati alla produzione di energia. Ebbene, nel caso in cui si costruisca su un terreno che è stato oggetto di donazione, c’è il rischio di essere esposti all’azione di riduzione della donazione stessa, il che vorrebbe dire essere costretti a restituire il terreno all’erede legittimario del donante che esercita l’azione.

Per saperne di più

Stewart Title Europe Ltd, più semplicemente conosciuta con il nome di Stewart, è una società assicurativa che fa parte di una compagnia che è stata fondata negli anni ’90 del XIX secolo e che attualmente è quotata alla Borsa di New York. Nel tempo, questa compagnia si è specializzata nel settore delle assicurazioni a copertura dei rischi tipici del mercato immobiliare. In Europa, Stewart ha stabilito la casa madre a Malta, mentre in Italia ha sede a Milano, dove si occupa proprio dei rischi peculiari del mercato immobiliare del nostro Paese.

