AIRROBO è pioniere delle tecnologie smart home con T10+ e T9

HONG KONG, 11 ottobre 2021 /PRNewswire/-- AIRROBO, il brand di elettrodomestici smart con particolare attenzione alle tecnologie abilitate all'intelligenza artificiale, supportato da UBTECH Robotics, azienda leader mondiale nel settore dell'intelligenza artificiale e della robotica umanoide, ha lanciato oggi due nuovi prodotti: il robot aspirapolvere AIRROBO T10+ e il robot aspirapolvere AIRROBO T9.

La vita frenetica è piuttosto comune nelle città urbane. Stando a quanto riportato, 1/3 degli americani lavora 45 ore o più alla settimana, e 9,7 milioni ne lavora più di 60. Possono rimanere solo poche ore di relax prima di andare a dormire, tuttavia è anche necessario fare le pulizie e il poco tempo disponibile potrebbe dover essere dedicato a questo. La pandemia ha modificato anche il modo in cui le persone percepiscono il proprio nucleo familiare. Tendiamo a prestare maggiore attenzione alle norme igieniche rispetto a prima. Perciò, che ne dite di una soluzione che possa essere di grande aiuto sia a queste persone impegnatissime sia a chi vuole usufruire dei benefici delle tecnologie smart home?

Per quanto riguarda il crescente interesse dei consumatori, che da impulso all'innovazione della tecnologia, AIRROBO ridefinisce l'algoritmo SLAM e l'applicazione della tecnologia AI nelle pulizie domestiche, avvicinando a tutti questo stile di vita futuristico.

Il primo prodotto è il robot aspirapolvere AIRROBO T10+, un modello intelligente e multifunzionale, fiore all'occhiello della serie T. Questo dispositivo offre agli utenti un'esperienza di pulizia e difesa dalle allergie di 45 giorni "a mani libere". A differenza della pulizia giornaliera con la scopa, che richiede molto tempo e rappresenta una potenziale fonte di inquinamento dell'aria, il robot aspirapolvere AIRROBO T10+ è dotato di una base di ricarica automatica per lo smaltimento dello sporco, che svuota il cestino del robot a un alto livello di aspirazione di 26 kPa con oltre il 98% di efficienza. Dopo la pulizia, il sacchetto antipolvere monouso anallergico da 3,3 L conserva polvere e sporcizia per un massimo di 45 giorni, risparmiando tempo ed energia a chi ha una vita indaffarata o si gode ogni singolo giorno. Oltre alla funzione "mani libere", T10+ fornisce anche una soluzione di pulizia all-in-one, passando dalla modalità di aspirazione a quella di lavapavimenti agevolmente e in modo intelligente, conveniente ed efficiente per le vostre esigenze.

Il secondo prodotto è il robot aspirapolvere AIRROBO T9, un dispositivo affidabile e potente progettato per una navigazione esperta e un forte effetto pulente. AIRROBO presenta il suo slogan "Free as a breeze", che simboleggia la libertà della brezza e come le faccende domestiche possono essere fatte con facilità. A questo proposito, il robot aspirapolvere AIRROBO T9 è dotato di una tecnologia leader LiDAR e di una forte potenza di aspirazione. Naviga facilmente negli angoli e nei bordi, evitando i mobili grandi e pulendo accuratamente dalla polvere e dai residui grandi che si celano negli spazi vuoti, sotto i mobili e sui tappeti a 2700Pa.

USLAM Air 5.0™, derivato da UBTECH Robotics, è l'algoritmo che consente a T10+ e T9 di individuare ed evitare gli oggetti mentre imposta la mappa e contemporaneamente pulisce il percorso, facendo sì che il robot si sposti e reagisca come un umano. Nelle applicazioni pratiche, USLAM Air 5.0™ consente la mappatura di alta qualità in scenari domestici di grandi e piccole dimensioni, il posizionamento ad alta precisione multi-sensore di livello millimetrico, la pianificazione dinamica del percorso e la prevenzione autonoma degli ostacoli a tutto campo.

"In UBTECH Robotics, abbiamo assistito al successo dei robot umanoidi, dei robot industriali e dei robot educativi nel mercato. Il modo in cui la tecnologia di base dei prodotti robotici si applica a scenari di utilizzo ad alta frequenza, alta domanda e punti critici difficili è la storia di fondo che ha ispirato la fondazione di AIRROBO. Combinando la catena di fornitura integrata con il modello di business di e-commerce, puntiamo a spezzare la robusta polarizzazione nel settore del robot aspirapolvere, introducendo elettrodomestici intelligenti in ogni famiglia con un prezzo ragionevole e una migliore esperienza dell'utente." ha dichiarato Tommy Zhang, Direttore generale di AIRROBO.

Per chiunque sia pronto ad abbracciare lo stile di pulizia più intelligente della casa, i robot aspirapolvere T10+ e T9 possono essere acquistati online su Amazon US, Amazon Italia e Amazon Japan.

Per ottenere i robot aspirapolvere AIRROBO: https://linktr.ee/airrobo

Informazioni su AIRROBO

AIRROBO è un marchio di elettrodomestici smart che si concentra sulle tecnologie abilitate all'intelligenza artificiale. Con il supporto di UBTECH Robotics, azienda leader mondiale nel settore dell'intelligenza artificiale e della robotica umanoide, AIRROBO punta a portare la tecnologia più all'avanguardia a un numero sempre maggiore di famiglie in tutto il mondo, rendendo la casa intelligente una nuova norma di vita.

