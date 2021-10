Soldiexpert SCF compie 20 anni di attività, pionieri della vera consulenza finanziaria indipendente in Italia

(Milano 11 ottobre 2021 ) - Milano 11 ottobre 2021 - L’11 ottobre 2001 veniva costituita SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, iscritta dal 2018 all’Albo OCF dei Consulenti Finanziari e fra le pioniere del settore. Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano quando la consulenza esclusivamente a parcella (“fee only”) e senza conflitti d’interesse in Italia veniva considerata ancora un modello senza futuro, nell’ultimo bilancio al 30 giugno 2020 la società con sede a Milano e Lerici (Sp) ha superato il milione di fatturato senza mai aver chiuso nella sua storia un bilancio in perdita.

Con tre nuovi ingressi nel team nell’ultimo anno e oltre 150 milioni di euro di masse sotto consulenza, SoldiExpert SCF è riuscita a crescere anno dopo anno puntando tutto sull’educazione finanziaria e sui contenuti pubblicati sul proprio sito e sui canali social oltre che sulla leva tecnologica.

I clienti di SoldiExpert SCF sono risparmiatori con patrimoni da 20.000 a qualche milione di euro e anche istituzionali come alcune banche che apprezzano questo modello di consulenza.

Una società innovativa sotto molteplici punti di vista anche perché è stata la prima a consentire dal 2002 ai propri dipendenti e analisti finanziari di lavorare ovunque in modalità smart working quando questa parola era quasi sconosciuta.

SoldiExpert SCF è stata anche fra le prime società in Italia a lanciare portafogli di ETF nel lontano 2003 oltre che di azioni, obbligazioni e fondi e a puntare decisamente sulla Rete immaginando un mondo dove sempre più risparmiatori si sarebbero informati sui propri investimenti anche sul web alla ricerca di analisi indipendenti e consigli trasparenti non in conflitto d’interesse.

“Siamo soprattutto soddisfatti del percorso che abbiamo realizzato – spiega Roberta Rossi, responsabile della consulenza personalizzata di SoldiExpert SCF – e del livello crescente di valore e innovazione che abbiamo cercato di portare in questa professione per cercare di migliorare la qualità a favore dei nostri clienti. E che vogliamo ringraziare poiché assieme a loro siamo cresciuti e la loro fiducia ci motiva sempre più”.

In Italia ancora oggi le ricerche elaborate dalla Consob dicono che meno di 5 risparmiatori su 10 sarebbero disposti a pagare per una parcella di consulenza e che addirittura 7 italiani su 10 sono convinti che i consigli d’investimento offerti da banche e reti siano gratuiti.

“Abbiamo creduto da subito nella tecnologia e nella comunicazione – racconta Salvatore Gaziano, responsabile delle strategie d’investimento - come strumento per tagliare i costi e migliorare il mondo della consulenza. Fare educazione finanziaria è fondamentale e per questo nel tempo al blog MoneyReport.it, si è unito il canale YouTube SoldiExpert, il canale podcast RadioBorsa, la newsletter LetteraSettimanale.it , il nuovo canale Instragram oltre a tanti eventi e incontri anche fisici poiché non siamo solo digitali”.

Nel tempo il team di SoldiExpert SCF si è accresciuto di numerose competenze multidisciplinari e collaborazioni, occupandosi di consulenza agli investimenti a 360°. Dalla selezione e combinazione dei migliori strumenti finanziari alla consulenza su piccoli e grandi patrimoni fino alle tematiche legate ai fondi pensione, passaggio generazionale ed eredità. Tema che SoldiExpert SCF tratterà anche per una conferenza inserita nel calendario dell' #OttobreEdufin 2021 con il patrocinio del MEF il 27 ottobre alle 17,30 con un webinar dedicato (iscrizioni al link generazioni.soldiexpert.com) dal titolo 'Padre ricco, figlio riccastro e nonno ricchissimo" con ospiti originali per i loro contributi fra cui Riccardo Ruggeri (GranTorino Editore), Giuseppe Frascà (First Advisory) e Stefano Di Benedetto (MemoSystem).

CHI È SOLDIEXPERT SCF

Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi, SoldiExpert SCF è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendente a livello nazionale. Iscritta all’Albo OCF SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast, RadioBorsa) ha scelto di essere coerente con questa missione. Vanta una clientela presente in tutta Italia e assiste risparmiatori e investitori con patrimoni di ogni tipo (da famiglie private, imprenditori e manager a gestioni patrimoniali per conto di banche nazionali) ed è in grado grazie al proprio Ufficio Studi e all’esperienza accumulata di fornire consulenza patrimoniale per ogni esigenza (una tantum, continuativa) e obiettivo (portafogli d’investimento, consulenza gestioni patrimoniali, analisi finanziaria e portafogli self-service, check up portafogli, previdenza e pianificazione patrimoniale e successioni).

