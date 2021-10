Mindray apporta maggiore efficienza clinica e maggiore fiducia diagnostica al settore medico con il nuovo sistema POC a ultrasuoni TE9

SHENZHEN, Cina, 9 ottobre 2021 /PRNewswire/-- Mindray (SZSE: 300760), leader globale nello sviluppo e nella fornitura di dispositivi e soluzioni medicali, ha annunciato oggi il lancio del suo ultimo sistema a ultrasuoni Point-of-Care (POC), TE9, dotato di uno schermo più grande per una visualizzazione avanzata, strumenti intelligenti per ambienti ad alta velocità e la prima Auto GA (Gastric Antrum) del settore. Auto GA individua automaticamente il bordo dell'antro gastrico e calcola l'area con un singolo tocco di schermo, utile per valutare il contenuto gastrico e di grande valore clinico per decisioni rapide in merito all'idoneità del paziente all'intervento chirurgico.

"In risposta alle pressanti sfide che i medici devono affrontare, Mindray ha continuato a sviluppare soluzioni a ultrasuoni innovative che consentono una migliore cura del paziente. Il nuovo TE9 è dotato di una serie di funzionalità progettate per ampliare le soluzioni a ultrasuoni Point-of-Care e soddisfare le esigenze cliniche in evoluzione", ha dichiarato Xujin He, Direttore generale dell'unità operativa Sistemi di imaging medico Mindray.

Le numerose funzioni di TE9 includono:

Insieme a TE7, che ha dimostrato versatilità in tutte le specializzazioni presso grandi istituzioni sanitarie pubbliche nel mondo, TE9 è destinato a portare l'efficienza clinica e la fiducia diagnostica a un nuovo livello per il settore con maggiori funzionalità aggiornate in qualità di ultimo membro della gamma di prodotti TE di Mindray.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1610742/TE9.jpg