Lingerie sexy, il capo giusto per le serate in intimità

(Adnkronos) -

Milano, 11 ottobre 2021. C’è un cassetto particolare, nell’armadio di una donna, che nasconde l’arma più segreta per il proprio fascino: quello che ospita la lingerie. Se poi c’è qualche capo di lingerie sexy, si apre davvero un modo da scoprire.

Si passa dagli articoli più eleganti, che puntano tutto sul fascino retrò di pizzi e merletti; oppure sexy, capaci di sottolineare le forme e di sfruttare il vedo non vedo di veli e tessuti trasparenti. Ancora, modelli più aggressive, a metà strada fra coprire poco e scoprire molto, grazie a lacci, nastri e trasparenze.

La lingerie sexy è lo strumento migliore per far esplodere la propria sensualità, sfoggiandola fra le pareti di casa, magari alla fine di una romantica cena. O all’inizio di una bollente serata. Un’idea che sembra diffondersi sempre di più: secondo lo store specializzato Sexyfollie.it, l'incremento delle vendite è oltre il 70 per cento, rispetto al settembre del 2020. E già allora, si parlava si un aumento a tre cifre.

Insomma, i tabù rispetto al proprio corpo e alla sessualità stanno cadendo. E le coppie trovano sempre più occasioni per ricreare momenti di giochi piccanti e intima complicità.

La lingerie sexy per ogni donna

Basta con il prototipo della donna con le misure da modella. Il trend sta cambiando. E il motivo è molto semplice: ogni donna sta imparando a esprimere la propria femminilità, al di là di forme e misure.

Lo si riscontra dall’impennata di vendite della lingerie sexy per taglie grandi, per le donne curvy; una caratteristica che negli ultimi decenni è stata quasi bistrattata, ma che in realtà gli uomini hanno sempre apprezzato. Un seno prosperoso e fianchi rotondi non sono in alcun modo un limite per qualche gioco erotico casalingo, anzi. Come insegna il bourlesque, basta un po’ di sicurezza e intraprendenza per mostrare tutto il proprio sex appeal.

La libertà degli acquisti online

Gli acquisti online offrono la comodità di poter fare shopping in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. E anche di vedere rispettata in pieno la propria privacy. Sembra questo uno dei fattori che ha favorito il boom di vendite di biancheria sexy; nessuno sguardo indiscreto mentre si valuta un completino in pizzo, nessun incontro imbarazzante mentre si entra o esce dai negozi.

Non che ci sia qualcosa di male ad avere un cassetto della biancheria ben fornito, anzi. Semplicemente, ciò che si sfoggia nella propria camera da letto va condiviso con un numero davvero ristrettissimo di persone, solitamente non più di una.

Inoltre, il catalogo online offre la possibilità di scegliere i capi insieme, con il proprio uomo. Un espediente in più per creare una atmosfera seduttiva e coinvolgente.

Un regalo sempre apprezzato

Scegliere la lingerie sexy insieme al proprio uomo ha anche un altro vantaggio; fornire preziosi spunti per regali futuri. Un uomo che conosce i gusti della propria compagna ha la fortuna di poter fare sempre sorprese che vengano apprezzati.

Basta prendere nota, segretamente, di qualche capo che ha sollecitato l’interesse; o perché no, qualcosa di completamente nuovo e trasgressivo. In fondo, la seduzione è un gioco che richiede anche una certa componente di rischio. A rendervi più tranquilli, il fatto che la maggior parte dei siti online offrono la possibilità di reso facile e spesso gratuito (a condizione che gli articoli siano integri).

Quindi, non vi resta che lasciar correre la vostra fantasia… e darle forma concreta con un capo di lingerie sexy.

Per maggiori informazioni

Sito web:https://www.sexyfollie.it/lingerie-sexy

Responsabilità editoriale: Tilinko.it – Img Solutions srl