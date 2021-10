E-commerce & Black Friday: strategie più efficaci con Canvas SEO per B.F. di Fattoretto Agency

(Milano 11 ottobre 2021) - Milano, 11 ottobre 2021. Black Friday e Cyber Monday sono i peak moment dell’ultimo trimestre dell’anno. Nella gestione degli e-shop è un weekend cruciale per lo sviluppo delle vendite e il raggiungimento degli obiettivi di fatturato. L’adozione di una strategia efficace è irrinunciabile per qualunque progetto di digital marketing. E Canvas SEO per Black Friday di Fattoretto Agency è una risorsa in grado di fare la differenza per compiere le scelte giuste.

È la nuova guida che aiuta store manager e agenzie SEO a cogliere a fondo le potenzialità di una fase chiave per stagionalità e fatturato degli e-shop.

Sono nove i punti affrontati da Canvas SEO per Black Friday di Fattoretto Agency: Brand, Promo Black Friday, Attività Previste, Insight, ecc. Ai professionisti operativi in ambito e-commerce vengono offerti i riferimenti che permettono di tracciare i nodi fondamentali in ottica di definizione dell’approccio vincente per il proprio store.

I dati dimostrano del resto una crescente attenzione nei confronti del venerdì nero anche da parte del pubblico italiano: le ricerche nel Black Friday 2020 sono cresciute, nel nostro Paese, del 25% nel raffronto con l’edizione precedente. Complessivamente il mese di novembre 2020 ha portato uno sviluppo delle intenzioni di acquisto del 65%, confrontando i dati con quelli dello stesso mese del 2019.

Nel Vecchio Continente, infatti, c’è la tendenza a distribuire le promozioni durante tutto il mese, sfruttando l’impulso all’acquisto garantito da Black Friday e Cyber Monday.

Fatti trovare pronto per il weekend più prezioso dell'anno per gli e-shop, conquista più visibilità in SERP con la Canvas SEO per Black Friday di Fattoretto Agency!

