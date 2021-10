Università e mondo del lavoro: ecco i settori che trainano la ripresa dell’economia

(Roma 8 ottobre 2021) - Roma 8 ottobre 2021. Nella nuova infografica Unicusano, sono riportati i dati che mettono in evidenza i corsi post laurea più richiesti da giovani e aziende e i dati su occupazione e reddito a un anno dal titolo.

Insegnanti, medici specializzati, esperti di digital marketing, art director e supporto clienti. Sono queste le professioni che più di tutte stanno trainando il mercato del lavoro; parola di Unicusano che, nella sua ultima infografica, ha messo in risalto non solo i dati su occupazione e reddito a un anno dal titolo, ma anche i corsi post laurea più richiesti da giovani e aziende.

L’università Cusano, oltre a raccogliere i dati di diverse ricerche e fornire nuove informazioni, ha provato a rispondere anche a un’altra domanda: quanto i master aiutano a trovare lavoro? Dalle rilevazioni effettuate da Almalaurea su diplomati del 2019, gli occupati a un anno dal master rappresentano l’86,9% del totale, il 94,4% per l’area medica, l’85,8% per l’area scientifica, l’83,8% per l’area economica, giuridica e sociale e il 78,4% per l’area statistica. Il tempo tra conseguimento del master e lavoro è di 4,4 mesi per i corsi di I livello e di 2,9 mesi per il II livello. A una anno dal master hanno un impiego a tempo indeterminato il 53,6% dei diplomati con una retribuzione mensile netta media di 1.745 euro.

Management e business administration, marketing, risorse umane e giurisprudenza si confermano le aree disciplinari dei master universitari che registrano un maggior interesse da parte dei potenziali iscritti. Ma si registrano dei trend in forte crescita anche nell’ambito della psicologia e della formazione. Nell’infografica di Unicusano dedicata alla specializzazione post-laurea e incentrata sui master di I e II livello si sottolinea anche come ogni anno siano conseguiti da circa 40mila studenti in tutta Italia.

Unicusano ha poi analizzato l’interesse per i diversi tipi di master attraverso un’analisi dei volumi di ricerca web. Per le keyword generiche come “master online”, “master post laurea” o “master universitario”, emerge nel 2021 un volume più basso rispetto al picco del 2020, ma più alto degli anni pre-pandemia. In rete i più ricercati sono, in ordine, i corsi in Management e business administration, in Marketing e in Risorse umane, seguiti dalle aree di Giurisprudenza, Criminologia, Psicologia e neuropsicologia, Infermieristica ed Editoria e giornalismo.

Nella nuova infografica realizzata dall’Università Niccolò Cusano sono consultabili tutti i dati e le curiosità del settore: https://www.unicusano.it/blog/universita/infografica-master/