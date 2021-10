NUOVO LIBRO: Riservato a chi opera nel mondo complesso ma pieno di opportunità del B2B

(Milano, 8 ottobre 2021) - Milano, 8 ottobre 2021 - Da oggi è in vendita “CRESCERE SENZA PUBBLICITÀ” il nuovo libro di Pietro Marilli che spiega come farsi trovare da nuovi clienti senza ricorrere alla pubblicità.

Ci sono tante aziende nel B2B che cercano fornitori.

Il primo passo per trovarli, il modo più semplice e veloce per avere una panoramica di quello che offre il mercato… è Google.

Digitando su Google quello che cerchi, ottieni una lista di risposte, che il motore di ricerca ti fornisce tramite una classifica.

Le persone difficilmente vanno oltre la prima pagina ed essere presente lì ti permette di essere visto e scelto dai potenziali clienti.

In questa guida pratica che riunisce 19 anni di esperienza e oltre 312 aziende B2B seguite, l’autore svela come un nuovo approccio alla SEO possa spalancare l’accesso ai clienti che hanno proprio bisogno dei tuoi servizi o prodotti, persone consapevoli di avere un problema, un’esigenza, e si mettono a cercarla, cioè la preziosa domanda consapevole.

Questo fa tutta la differenza rispetto alla pubblicità, che va a cercare persone passive, che non stanno assolutamente cercando nulla (anche se magari ne avrebbero bisogno).

Nelle pagine del libro scoprirai come acquisire questi potenziali clienti senza pubblicità, grazie alla nuova SEO strategica, che non si limita a posizionarti nei primi posti su Google, a farti trovare, ma studia come farti scegliere dagli utenti e trasformarli in nuovi clienti.

NOTE: solo per chi ordina il libro entro il 12 ottobre 2021 (clicca qui per acquistare il libro), ha diritto anche alla partecipazione GRATUITA al workshop pratico “Tutto quello che il web può dirti sulla strategia dei tuoi concorrenti” che si terrà in diretta live il 27 ottobre e in cui scoprire come accedere ad una miriade di informazioni sui tuoi concorrenti, usandole a proprio vantaggio.

Pietro Marilli: fondatore nel 2002 di Cdweb, azienda di Milano specializzata nella SEO per aziende b2b. Autore del libro Search Marketing Design, ha studiato come poter crescere, acquisire nuovi clienti, senza pubblicità, specializzandosi in una categoria, il b2b, che vede una ricerca specifica e attiva di nuovi fornitori.

